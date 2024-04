Agenzia Piemonte Lavoro cerca 30 persone per un’azienda di Avigliana

Per un’azienda attiva nel settore nautico che ha sede ad Avigliana , nel Torinese, Agenzia Piemonte Lavoro, ente pubblico che coordina i Centri per l’impiego piemontesi in materia di politiche attive del lavoro, cerca e seleziona, in particolare nel territorio della Valle di Susa , una trentina di persone per i profili di meccanico motorista (10 persone), falegname (10) e idraulico (10) .

La ricerca riguarda personale che abbia un’esperienza specifica di circa un anno nel ruolo per cui ci si candida. L’azienda propone un primo inserimento di un mese tramite agenzia di somministrazione, con possibilità di proroghe, con contratto collettivo nazionale gomma-plastica (livello H). Le selezioni sono rivolte sia a uomini che a donne. Descrizione dell’offerta di lavoro Al meccanico motorista è richiesto di occuparsi delle attività di installazione, controllo, manutenzione e riparazione dei motori di imbarcazioni, oltre che della loro revisione, montaggio e smontaggio. Il falegname si occuperà delle varie lavorazioni del legno, come modellatura, foratura, fresatura, curvatura, piallatura e levigatura, e del montaggio e smontaggio di elementi in legno. L’idraulico allestirà, controllerà e farà manutenzione di impianti idraulici e di riscaldamento, gestendo in autonomia l’installazione dei climatizzatori. Requisiti Il profilo di meccanico motorista richiede un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale. È necessaria padronanza nell’allestimento della sala motori e nel montaggio meccanico. Apprezzate la propensione a lavorare in team, buona manualità e precisione. Il profilo di falegname prevede una conoscenza pregressa degli strumenti da banco del falegname e buona padronanza nell’utilizzo dei macchinari di lavorazione del legno. Apprezzate anche l’ottima conoscenza delle tipologie e proprietà del legname e una buona preparazione sui macchinari utilizzati secondo le specifiche di lavoro. Per il profilo di idraulico occorre un diploma di scuola superiore o una qualifica professionale. Essenziale l’ottima padronanza delle modalità d’installazione di impianti idraulici e di riscaldamento. Apprezzate anche la propensione a lavorare in team, buona manualità e precisione. Contatti Le persone interessate possono inviare il curriculum in formato pdf a grandireclutamenti@agenziapiemontelavoro.it , inserendo come oggetto dell’email, a seconda della propria candidatura, meccanico motorista, oppure falegname oppure idraulico e indicando i propri contatti per un successivo colloquio di approfondimento. Maggiori informazioni sono inseriti sul portale pubblico regionale di incontro di domanda e offerta di lavoro iolavoro.org , dove si possono consultare i dettagli per le singole ricerche; in particolare meccanico motorista , falegname , idraulico .