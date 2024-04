Minorenni si inerpicano sulla scala antincendio della scuola abbandonata: il Comune interverrà

Bambini e ragazzi continuano ad inerpicarsi sulle scale antincendio del retro dell’ex Alberti, la scuola superiore nel centro di Luserna San Giovanni in stato di abbandono da anni. In via ex Deportati ed Internati, di fronte alla biblioteca comunale, ai giovani basta chinarsi per infilarsi nello spazio libero le sbarre di ferro che circondano le scale, perché due di queste sono state divelte alla base. Raggiunto il piano terra, scavalcano il mancorrente del primo piano e dal lì cominciano la salita. “Solo alcuni giorni fa abbiamo visto un bambino arrivare fino al terzo piano delle scale. E questo non è stato un episodio isolato” raccontano alcuni genitori che, con i loro figli, frequentano l’area del paese in cui si trova anche il parco giochi. A settembre dello scorso anno una coppia di genitori aveva fatto la segnalazione al Comune di Luserna San Giovanni: “Ci era stato comunicato che avrebbero posizionato delle sbarre in ferro nel punto lasciato vuoto, in modo da impedire ai bambini di entrare. Ma ad oggi nulla è stato fatto”.

“Ci sarà un intervento degli operai comunali per impedire l’accesso mediante il posizionamento di alcune sbarre – annuncia il sindaco di Luserna San Giovanni Duilio Canale -. Tuttavia è importante che i genitori controllino i propri bambini perché per il paese dovrebbero essere accompagnati”.