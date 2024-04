Sacchetti dell'immondizia abbandonati nei cestini stradali di Torino, Amiat avverte: "Rischio multa"

Incivili in azione a Madonna del Pilone, dove Amiat corre ai ripari e minaccia multe a chi continua a lasciare i sacchetti della spazzatura vicino ai cestini . Nelle ultime settimane, nel quartiere della pre-collina della Circoscrizione 7, si sono registrati diversi episodi di abbandono improprio dei rifiuti .

Borse con dentro cibo avanzato, barattoli, cartacce,... - tutta immondizia di casa - messe dentro oppure sotto i contenitori verdi da strada. E così nelle scorse ore sono comparsi degli avvisi per mettere in guardia i maleducati.

"Amiat Gruppo Iren - si legge sui volantini - comunica che è severamente vietato utilizzare i cestini cilindrici da palo per il conferimento dei rifiuti domestici proveniente da abitazione civile. I trasgressori verranno sanzionati in base al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani".

In base a quest'ultimo ordinamento, chi mette i "rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti" rischia una multa da 25 a 150 euro.