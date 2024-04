Nuovi Store Peserico a Karlovy Vary e Palma de Majorca

Peserico, una dei brand più conosciuti dell’alta moda italiana, allarga il suo retail aprendo due nuovi monobrand a Karlovy Vary nella Repubblica Ceka (nella foto) e a Palma de Majorca, in Spagna, senza dimenticare che un paio di mesi orsono ha inaugurato un suo store a Tashkent in Uzbekistan.

Peserico, in questo 2024, non si fermerà a questi tre spazi, in un programma di rafforzamento e di allargamento del retail che vedrà addirittura il brand vicentino accasarsi in Madison Avenue, a settembre, in 200 mq sviluppati in 2 piani e a Boston senza dimenticare la riallocazione delle boutique di East Hampton in un nuovo spazio di 160 mq, di Charleston e di un out di lesso a Belmond. A tutto ciò si dovranno aggiungere i corner, sia donna che uomo, con la catena Bloomingdale’s. Gli Stati Uniti rappresentano per Peserico la crescita maggiore grazie alle performance ottimali del mercato, stante l’apprezzamento costante da parte del consumatore finale. Il 35% dei ricavi viene da questa area del mondo mentre l’Europa tutta porta il 45% e l’Asia il 20%.

Peserico, ormai vicino alla sessantina di negozi propri nel mondo, è presente anche in Italia con 11 monomarca di cui uno a Torino in via Piero Gobetti.