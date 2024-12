Quarantamila euro per la nuova palestra della Cesare Abba: "Spazio inclusivo e aperto a tutti"

È stata una giornata di festa ieri nell'istituto scolastico Giuseppe Cesare Abba, dove i tanti piccoli studenti hanno inaugurato, insieme a istituzioni e insegnanti, la nuova palestra della scuola. Luogo completamente rinnovato

Un luogo completamente rinnovato, con un parquet di qualità per il nuovo campo da basket e tanti nuovi giochi per i bambini della scuola elementare. Ma non sarà uno spazio solamente rivolto agli scolari, anzi la palestra promette di essere aperta al pubblico per qualsiasi tipo di attività sportiva che possa interessare il quartiere. Un investimento anche significativo, dal momento che l'importo totale della spesa della palestra è stato di 40 mila euro.

"Quando un anno fa scelsi questa scuola feci un promo sopralluogo e fu doloroso constatare che la palestra non era fruibile – ha spiegato il Dirigente dell'Istituto comprensivo Cena, Luigi Pisicopo – Ripristinare questo luogo è stato da subito il mio obiettivo, perché può essere davvero uno spazio fondamentale per la scuola e per il quartiere. Sarà infatti luogo inclusivo in cui progetteremo le attività dei nostri giovani, è stato quindi fondamentale riaprire questo spazio perché la scuola non è solo banchi ma anche aree condivise come i campi sportivi. Questa palestra vuole essere un tassello per un mondo migliore."

"Facendo le cose da soli forse si ha la possibilità di riuscire a fare qualcosa, ma se si uniscono le forze di sicuro si ottengono i risultati migliori – ha commentato l'assessore alle Politiche Sociali Carlotta Salerno – Oggi siamo qui, perché questa palestra è stata ottenuta da persone che hanno messo da parte il singolo e hanno unito le competenze per riuscire nel risultato. È un giorno di festa perché tutti insieme abbiamo fatto qualcosa per gli altri, per i nostri giovani studenti che sono le nostre vere meraviglie". Nel 2025 la palestra festeggerà i 100 anni

E ad aggiungersi alla giornata di festa e di rinascita è una scoperta eccezionale: la palestra della scuola Abba il prossimo anno diventerà ancora più grande compiendo i suoi primi 100 anni. A rivelare la notizia è il presidente del Consiglio d'Istituto Licari, che ha scovato il centenario dagli archivi custoditi all'interno del museo della scuola.

"Siamo contenti di restituire a Regio un luogo di sport e di festa, inoltre usufruibile anche in orario extrascolastico per il quartiere – ha commentato il presidente del Consiglio d'Istituto comprensivo Giovanni Cena, Numinato Licari – Dagli archivi della scuola abbiamo anche fatto un'importante scoperta, il prossimo anno infatti la palestra festeggerà il suo primo centenario e potrà farlo con un volto nuovo."

Al fianco della scuola Abba, con un'interpellanza dello scorso anno firmata all'unanimità da tutti i consiglieri, mostrando così quanto il luogo sia amato e considerato dai residenti di Regio Parco, c'è anche la Circoscrizione 6 che oggi si dice soddisfatta nell'aver saputo unire le forze con il Comune per la riqualificazione della palestra. Lomanto: "L'importanza di aver unito le forze"

"Quando un anno fa la scuola segnalò il problema la Circoscrizione decise di attivarsi subito, grazie soprattutto alla prima firmataria dell'atto votato da tutto il consiglio, la consigliera Matarozzo, nel quale chiedevamo all'assessore competente un aiuto per ripristinare questo luogo – ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto – Alle parole seguono i fatti, l'assessore Salerno ci ha aiutati a portare avanti questa riqualificazione fin dal primo minuto, dimostrando che quando si amministra se si uniscono le forze si riesce davvero."

"Oggi è una giornata di festa, lo sport è portatore di un forte potenziale educativo perché vincere o perdere non è un risultato, ciò che conta è fare gioco di squadra –ha aggiunto la consigliera dei Moderati di Circoscrizione 6 Federica Matarozzo – Abbiamo raggiunto l'obiettivo insieme restituendo un importante luogo per il territorio, fondamentale per la scuola e per tutto il quartiere."