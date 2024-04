Sfruttare un bagno grande: ecco come fare

La capacità di sfruttare al meglio un bagno di grandi dimensioni risponde all'opportunità di combinare funzionalità ed estetica in uno degli ambienti più utilizzati della casa. È essenziale scegliere soluzioni che non solo ottimizzino lo spazio disponibile, ma permettano anche l’utilizzo contemporaneo del bagno da parte di più persone. Esistono quindi diverse considerazioni da fare per rendere un bagno grande non solo un luogo di comfort quotidiano, ma anche uno spazio intriso di stile ed eleganza.

Un bagno grande permette di poter sfruttare più elementi

Diverse caratteristiche peculiari rendono il bagno un ambiente unico in molteplici aspetti rispetto agli altri ambienti domestici, grazie adcome sanitari, lavabo ed, a scelta, cabina, box doccia e vasca da bagno che non possono assolutamente mancare; in aggiunta, un minimo quantitativo di- in genere un mobiletto per riporre asciugamani, biancheria e prodotti per la cura del corpo -, uno specchio e un dispositivo di riscaldamento o climatizzazione completano l'allestimento essenziale.

Nei contesti di maggiore ampiezza, anche mobili funzionali alla lavanderia possono trovare spazio. Un dettaglio cruciale da considerare nell'ambito dell'arredo bagno sono le mattonelle, sia per il pavimento che per le pareti: la scelta dei materiali dovrebbe prediligere resistenza ed un basso grado di assorbimento dell'acqua, con un'ampia gamma di soluzioni disponibili sia in termini di materiali che in termini di soluzioni decorative.

La scelta dei sanitari per un bagno grande

I sanitari rappresentano una componente fondamentale in ogni bagno e sebbene le varianti stilistiche più scelte siano di solito ceramica o porcellana di colore bianco prevalenti, esistono differenze significative relativamente all'installazione. Iperceramica , ad esempio, mostra diverse opzioni per i, come quelli tradizionali montati a terra, quelli sospesi e i monoblocco. La scelta del tipo di sanitari dipenderà fortemente dallo stile che guida l'arredamento complessivo del bagno.

Ad esempio, i sanitari a terra si adattano meglio a stili come il Liberty o il vintage, caratterizzati da un gusto retrò: d'altra parte, i sanitari sospesi risultano maggiormente compatibili con ambienti dal taglio più moderno ed essenziale; in ogni caso, si tratta di una scelta di grande importanza, che condizionerà non solo l'estetica del bagno, ma anche la sua praticità ed efficienza funzionale, specialmente in un contesto di ampio spazio come un bagno di grandi dimensioni, dove il posizionamento ottimale dei sanitari può avere un impatto significativo sulla facilità d'uso complessiva dello spazio.

Il lavabo come protagonista: sfruttare lo spazio a disposizione

Ilpuò diventare il vero protagonista in un bagno di grandi dimensioni, grazie all'ampia gamma di soluzioni sia in termini di materiali (ceramica, cristallo, pietra o resina) che di design e dimensioni. La scelta del lavabo dovrebbe essere coerente con lo stile del bagno: ambienti Liberty o vintage, così come quelli in stile industriale, consigliano l'adozione di, che contribuiscono a mantenere un'estetica coerente.

Nel contesto di arredamenti più moderni e ricercati, i lavabi da appoggio possono rappresentare una scelta convincente, grazie alle forme originali e all'appeal contemporaneo. Un'attenzione particolare nella scelta dei lavabi dovrebbe essere dedicata alla funzionalità e alla praticità di utilizzo, considerando non solo l'aspetto estetico ma anche l'uso quotidiano che se ne farà. In un bagno ampio, la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di lavabi offre l'opportunità di creare uno spazio unico, distintivo e funzionale.

Vasca, doccia o entrambi: come scegliere

L'ultima componente essenziale di ogni bagno è la scelta tra cabina doccia, vasca, o entrambe: le considerazioni su quale opzione adottare in un bagno grande dipendono. La doccia rappresenta una soluzione pratica, con variazioni che vanno da cabine semplici a box vetrati ampi ed attrezzati; al contrario, la vasca da bagno è una scelta prevalentemente estetica, è quindi importante esaminare attentamente le opzioni disponibili, valutando le peculiarità di ciascuna in relazione allo stile del bagno e alle esigenze.