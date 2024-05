Lanciato un nuovo sito web per gli italiani sul cybersport

Il Cybersport non è solo una forma di intrattenimento, ma un intero mondo di competizioni a squadre o individuali basate su giochi per computer. Per i giocatori di CS2 esiste una nuova piattaforma online: https://profilerr.net/it/ . L'autore della piattaforma, eZstah, ha lavorato alla perfezione sul suo progetto. L'utente può registrare un account personale e familiarizzare con le sezioni principali del sito, come CS2 Matches, CS2 Pro Teams, CS2 Pro Players, CS2 Pro Settings, Sight Generator e Steam ID Finder, Inventory Cost, Statistics.

Sezione Partite CS2

In questa sezione il giocatore troverà tutte le informazioni relative non solo agli eventi in tempo reale, ma anche ai risultati delle partite passate. Gli eventi del giorno in corso sono presentati di seguito e distribuiti in un comodo formato di ora e nome della partita (in un giorno possono svolgersi fino a 50 partite). La sezione sottostante contiene informazioni importanti che saranno utili ai principianti:

i tornei più importanti includono le descrizioni delle partite più importanti con montepremi impressionanti;

le regole delle partite descrivono i tipi di partita e le condizioni di vincita;

vengono forniti gli indicatori necessari che vengono presi in considerazione nelle partite, ed è necessario conoscerli per le caratteristiche che influenzano il punteggio;

La sezione è completata da un simpatico bonus sotto forma di domande frequenti, dove gli utenti possono trovare le risposte a qualsiasi argomento.

Sezione CS2 Pro Teams

Questa sezione contiene tutte le informazioni sulla classifica delle squadre professionistiche, e la pagina mostra immediatamente informazioni non solo sulle squadre famose, ma anche sulle nuove arrivate. La sezione è occupata da un'ampia tabella della classifica generale e della percentuale di vittorie nel rapporto, dei premi e delle mappe su cui le squadre competono. Inoltre, nella sezione è possibile leggere i record relativi alle ultime partite, e la comodità della ricerca permette di ordinare le squadre per paese in un colpo d'occhio. La sezione sottostante fornisce risposte alle seguenti domande attraverso singoli articoli:

frequenza degli aggiornamenti delle squadre Pro;

calcolo della classifica attuale di ogni squadra;

i criteri utilizzati per determinare la migliore squadra dell'anno.

Sezione Giocatori Pro CS2

Questa sezione contiene informazioni non solo sui giocatori professionisti, ma anche sulle classifiche. Da questa sezione si possono ricavare le seguenti informazioni:

calcolo della valutazione attuale di ogni giocatore;

numero totale di giocatori professionisti;

l'influenza dei tornei sul rating dei giocatori.

Al momento in cui scriviamo, i primi cinque giocatori sono costituiti dalle seguenti celebrità del cybersport:

Matthew Herbet (ZywOo) - headshot 33%, ADR 85,05, K/D 1,38. Alexander Kostylev (s1mple) - colpi alla testa 34%, ADR 85,21, K/D 1,38. Dmitry Sokolov (sh1ro) - colpi alla testa 22%, ADR 78,12, K/D 1,45. Denis Zhukov (deko) - colpi alla testa 30%, ADR 79,95, K/D 1,35. Ilya Osipov (m0NESY) - colpi alla testa 30%, ADR 79,52, K/D 1,32.

Impostazioni di CS2 Pro

Nella sezione è possibile trovare informazioni sulla valutazione dei giocatori professionisti. Le classifiche sono compilate dai primi 50 giocatori sotto forma di tabella e in fondo si possono consultare gli strumenti di Profilerr.

Per un esempio delle impostazioni di uno dei migliori giocatori, si può scegliere ZywOo, classificato al primo posto:

400 risoluzione per pollice;

accelerazione del mouse pari a zero;

la sensibilità del mouse è impostata su 2;

la sensibilità dello zoom è esattamente 1,00

allungamento relativo impostato su 4:3;

1000 Hz;

1 ingresso grezzo;

eDPI 800.

Generatore di viste

In questa sezione il giocatore troverà suggerimenti sulle impostazioni tipiche della vista, familiarizzerà con le regole per un uso più confortevole del generatore di vista e un articolo separato dedicato al generatore fornirà suggerimenti sulle voci di menu per l'impostazione dei generatori di vista: stile, trasparenza, colore, presenza di un punto al centro, forma della vista. Inoltre, è presente una sezione di domande frequenti.

Trova ID Steam

La sezione è ricca di informazioni sui profili. Nella versione tabellare è suddivisa in due sottosezioni principali:

La prima sottosezione è costituita da informazioni sui giocatori stessi: giocatori Pro, top per livello, top per partite, top per costo, top per tempo di gioco, top per divieti VAC, top per divieti di gioco. Con l'aiuto di questa sottosezione è possibile cercare informazioni su giocatori specifici nella top.

La seconda sottosezione consiste in una tabella che mostra le informazioni su ogni giocatore: nome, livello, numero di partite giocate, prezzo, data di registrazione, interdizioni (di entrambi i tipi), tempo di gioco.

La parte inferiore della sezione è dedicata ai consigli per i principianti e spiega cos'è un profilo utente, come studiare i profili degli altri giocatori, come trovare il proprio profilo nelle tabelle. Nella sezione è possibile fornire un feedback: tutti possono inviare un messaggio all'indirizzo e-mail specificato nella sezione Q&A.

Costi dell'inventario

In questa sezione i giocatori possono trovare e visualizzare l'inventario di qualsiasi giocatore - all'inizio della pagina c'è una barra di ricerca in cui si digita lo SteamID e si cerca. È disponibile anche la ricerca dell'inventario per giocatore top - la sezione fornisce cinque tipi di top con i nomi e le caratteristiche dei giocatori (giocatori Pro, top per valore, top per quantità, top per oggetto costoso, top per $1000 o più). I top stessi forniscono anche informazioni sui singoli giocatori: oltre al nome e al soprannome, è possibile conoscere il costo totale, il numero di articoli, la pelle più costosa e la disponibilità di articoli che costano più di 1000 dollari.

Dagli articoli in fondo alla tabella si possono ricavare le seguenti informazioni:

funzionamento del calcolatore dei costi di inventario;

determinazione del costo di ogni singolo articolo;

domande frequenti sul conto.

Se un utente vuole cercare il profilo di un determinato giocatore, la sezione fornisce istruzioni dettagliate con un esempio di come farlo e di come appariranno le informazioni ottenute sul giocatore, con una trascrizione delle informazioni.

Statistiche

La sezione statistiche presenta le caratteristiche dell'equipaggiamento di gioco, le impostazioni di gioco, la distribuzione della sensibilità e la popolarità dei giocatori.

Le caratteristiche dell'attrezzatura di gioco includono informazioni sui migliori mouse e tastiere utilizzati dai migliori giocatori. Sotto forma di scala orizzontale a colori, è più facile comprendere gli indicatori statistici separatamente per i mouse e le tastiere per computer.

Le impostazioni di gioco mostrano le migliori risoluzioni e rapporti di aspetto dello schermo. Lo stesso parametro di scala orizzontale a colori mostra gli indicatori statistici e la richiesta di apparecchiature da parte dei giocatori che hanno raggiunto i vertici.

La distribuzione della sensibilità mostra gli indicatori sotto forma di un sistema di grafici, mostrando chiaramente come combinare esattamente la sensibilità del mouse e dello zoom.

La popolarità dei giocatori è una tabella che contiene informazioni pratiche sui giocatori, tra cui i nomi, l'affiliazione alla squadra e la popolarità guadagnata. Inoltre, è possibile controllare i profili di questi giocatori su altri siti web.