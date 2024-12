Ivrea, giro di vite da parte dei carabinieri: un arresto per droga, ma problemi anche per chi ha bevuto troppo

Gir. Dalla perquisizione sono emersi 8 grammi di crack suddivisi in dosi e 100 euro in contanti, presumibilmente ricavato dell’attività di spaccio. L'uomo è stato messo ai domiciliari.

Ma alcuni controlli sono stati effettuati anche nelle zone ritenute "calde" della città eporediese. Un italiano di 46 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di fare l'alcol-test, mentre un marocchino di 25 anni è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol. Segnalate alla Prefettura di Torino otto persone tra i 19 e i 51 anni per uso personale di sostanze stupefacenti. In totale sono state rinvenuti 0,7 grammi di ecstasy, 7,51 grammi di hashish, 2,45 grammi di marijuana e una sigaretta artigianale contenente sempre marijuana.