Regionali, Stati Uniti d'Europa di Bonino e Renzi correranno con Gianna Pentenero

Anche la lista Stati Uniti d'Europa sosterrà Gianna Pentenero come candidata alle regionali dell'8 e 9 giugno. La lista che vede uniti per le europee +Europa di Emma Bonino, Italia Viva di Matteo Renzi con il Partito Socialista Italiano e i Libdem (oltre a Volt, ma non in Piemonte) correrà anche in Piemonte a fianco di Pd, Alleanza Verdi Sinistra e le liste civiche 'Pentenero Presidente' e 'Ambientalista e solidale'.

"Stati Uniti d'Europa è un concetto che spero in Piemonte diventi laboratorio - ha commentato Pentenero - con un simbolo che ne racchiude quattro ma magari in futuro possa diventare un unico contenitore come un Ulivo 4.0. Mi piace pensare che questo progetto, dal punto di vista politico, parta dal Piemonte. Ci siamo candidati per vincere, il Piemonte ha bisogno di una squadra di governo che sappia legiferare e programmare nel rispetto di quello che dice la costituzione, sanità e trasporti sono vere e proprie emergenze in questo momento. Per quanto riguarda le donne e la natalità, non si può scegliere di essere mamma in base a 600 euro dati ogni tanto, bisogna essere seri e pensare a un progetto family che accompagni e sostenga le nostre famiglie. Un bonus estemporaneo non aiuta, bisogna mettere insieme tutto ciò che possiamo mettere in campo per fare crescere la famiglia: sostegno ai servizi della prima infanzia, sostegno lavorativo, sostegno alle famiglie con anziani. Il bonus Marrone non penso sia quello che fa scegliere una donna ad avere famiglia".

Stati Uniti d'Europa alle regionali candiderà come capolista Vittoria Nallo di Italia Viva, già coordinatrice della IV commissione in Circoscrizione 1. Gli altri candidati: Cristina Peddis per Libdem, il segretario provinciale di PSI Roberto Goghero e il coordinatore regionale di +Europa Flavio Martino.