Un anno di Fondo Vita Nascente, c'è chi dice no: secondo la rete Più di 194 Voci "non deve diventare strutturale: va a discapito dei diritti delle donne"

Nemmeno il periodo di Ferragosto ha fatto abbassare la guardia. La rete per l’autodeterminazione “Più di 194 Voci” ha infatti concluso un'accurata analisi dei rendiconti relativi alla prima annualità del “Fondo Vita Nascente”, promosso dalla Regione Piemonte. Il lavoro, frutto di un accesso formale agli atti e della successiva elaborazione dei dati, sarà oggetto di una pubblicazione di approfondimento che verrà diffusa nelle prossime settimane.

"Il sostegno alla genitorialità è un obiettivo importante, soprattutto in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze sociali - si legge in una nota ufficiale -. Tuttavia, i primi risultati dell’analisi sollevano interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia di questa misura, che ha finanziato con fondi pubblici numerosi progetti promossi da associazioni private, molti dei quali non hanno garantito un adeguato monitoraggio o rendicontazioni coerenti con quanto previsto dal bando regionale".

"Quello che emerge è il disegno di una politica che rischia di strutturarsi su basi fragili e opache, a scapito dei diritti e dell’autodeterminazione delle donne. Una politica che, più che rispondere a bisogni concreti e differenziati, sembra perseguire un modello di intervento ideologico e poco attento al principio di equità - proseguono -. Alla luce della gravità delle criticità rilevate, la Rete esprime netta contrarietà rispetto all’intenzione di rendere strutturale il “Fondo Vita Nascente”, come previsto nel Piano Socio - Sanitario Regionale".

Con la pubblicazione del libro bianco, prevista per il mese di settembre, la Rete “Più di 194 Voci” presenterà nel dettaglio i dati raccolti, le criticità emerse e le proposte elaborate collettivamente per un reale sostegno alle donne e alla genitorialità consapevole. Le anomalie riscontrate, che non possono passare sotto silenzio, dovranno trovare sedi opportune in cui essere affrontate con la necessaria attenzione e responsabilità.