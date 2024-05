Sealana e la sua prevendita monstre: $SEAL supera 1.000.000 di dollari in meno di un mese

La foca più patriottica del web sbanca i mercati crypto e supera 1.000.000 di dollari a meno di un mese dal lancio della sua prevendita. Sealana ha conquistato gli appassionati delle meme coin, che attratti dalla verve umoristica e da un personaggio ispirato a un cult degli anni 2000, hanno dato fiducia a questo progetto innovativo. Tutti i progetti di meme coin all’inizio non hanno una loro utilità. Non servono a nulla e basano la loro fortuna solo sulla capacità dell’argomento di catturare l’attenzione e la passione degli investitori. La creazione di una community forte e altamente fidelizzata è ciò che permette a questi progetti di evolversi e di diventare da una semplice meme coin, ad un reale token di utilità.

Una prevendita innovativa

Sealana adopera una prevendita “send to Wallet” offrendo a tutti la possibilità di acquistare token allo stesso tempo, indipendentemente dalla linea temporale di accesso alla prevendita. Si sviluppa sulla blockchain di Solana, come quasi tutte le nuove meme coin che dalla fine dello scorso anno hanno invaso i mercati. Questo perché la rete Solana risulta più veloce e più economica rispetto alle dirette concorrenti. Inoltre il meccanismo di acquisto è così semplice che la prevendita risulta accessibile davvero a tutti, anche agli investitori meno esperti. Il team dietro Sealana non si è dichiarato, ma tra gli addetti ai lavori si vocifera che sia formato dagli stessi fondatori di SLERF, un progetto meme coin che ha avuto una prevendita importante ma che ha subito un rallentamento a causa di un incidente increscioso. Per un errore infatti un membro del team ha bruciato 10 milioni di dollari della prevendita. Il team è quindi in cerca di riscatto e per questo l’attenzione su Sealana è altissima.

Il mantra dietro il progetto Sealana è che la tecnologia blockchain abbia anche una sua utilità oltre all’aspetto divertente e goliardico. Il progetto vuole creare comunità con un forte richiamo al patriottismo e alla condivisione di valori.

Vai alla prevendita di Sealana

Come comprare Sealana

La dinamica d’acquisto del token è molto semplice. Per comprare Sealana è possibile collegare un wallet compatibile con Solana come Phantom, al sito ufficiale e inserire i SOL da utilizzare per lo scambio. Per ogni SOL verranno restituiti $6900 $SEAL. Un altro sistema ancora più elementare per acquistare token è mandare i propri SOL da un wallet decentralizzato al seguente indirizzo: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Al termine della prevendita gli investitori riceveranno tramite un AirDrop la quantità corrispondente di $SEAL nel proprio Wallet e potranno reclamare i propri token. Nell’ultimo aggiornamento Telegram il team di sviluppatori ha comunicato che sta integrando il token con l’opportunità di acquistare anche su Ethereum, per ovviare ad alcuni problemi per l’acquisto su $SOL. Sono state introdotte infatti la possibilità di acquistare con ETH o BNB. I $SEAL acquistati su Ethereum potranno essere rivendicati dal sito web al termine della prevendita.

Da dove nasce

Sealana si ispira ad un personaggio della serie tv cult South Park: Gamer Guy (Fat Computer Nerd), protagonista dell’ iconico episodio della serie “Make Love Not Warcraft”, omaggio al celebre videogame World of Warcraft. Gamer Guy è diventato un meme virale a sé stante e rappresenta una foca obesa, che si ingozza di tonno in scatola e patatine fritte, perché tutto il giorno è incollata al suo pc in cerca delle migliori opportunità di investimenti cripto sul mercato che possano realizzare il sogno americano e far arricchire anche gli investitori più inesperti con cifre minime. La prevendita è accessibile a tutti e offre a tutti le stesse opportunità. Non sappiamo però quando verrà chiusa, come non conosciamo la fornitura di token che ancora è possibile comprare. Questa incertezza attrae molti investitori e crea una forte FOMO. Attualmente, il prezzo di Sealana è di 0,000014493 SOL. Le previsioni degli esperti si sono spinte a ipotizzare una crescita di $SEAL oltre i 0,4 dollari.

Conclusioni

Il progetto di Sealana potrà rivelarsi vincente nel lungo periodo solo se sarà capace di attirare su di sé una community forte e se sarà capace di fidelizzarla, dando qualche utilità al token, magari con un gameplay o con l’introduzione di un meccanismo di staking che offra ricompense passive.

Per durare nel tempo, sarà necessario anche stipulare partnership strategiche, piani marketing e incentivi per la comunità. L’assenza di una vera e propria Tokenomics e di una roadmap definita, conferiscono al progetto un alone di incertezza ma anche un mare di opportunità e la massima adattabilità alle esigenze della community e ai mutamenti dei mercati.

Vai alla prevendita di Sealana