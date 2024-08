Sfm1 Rivarolo-Chieri, da oggi stop ai treni per 10 giorni per lavori a Volpiano

Investimento da 9 milioni per la realizzazione del sottopasso carrabile

Al via oggi i lavori, che dureranno sino al 1° settembre, sulla linea sulla linea Rivarolo- Chieri (SFM1) nei pressi di Volpiano.

Con un investimento complessivo di circa nove milioni di euro, RFI avvia gli interventi per la realizzazione del sottopasso carrabile a Volpiano, dopo la soppressione del passaggio a livello di via Regione Cravero.

Stop ai treni

Per consentire lo svolgimento del cantiere, da oggi fino al 1° settembre stop ai treni tra Torino Stura e Rivarolo. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto, sulla tratta è stato attivato un servizio bus con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea.

I posti disponibili sui pullman, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Il programma dei servizi bus è consultabile su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.