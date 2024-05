Dal Consiglio comunale dei Ragazzi alla Sala Rossa: approvata mozione per raccolta differenziata nei parchi di Torino

Approvata mozione per raccolta differenziata nei parchi di Torino

Come chiesto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccr), la Sala Rossa ha approvato nella seduta di oggi, 27 maggio 2024, una mozione che prevede l’installazione di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dei parchi di Torino.

Il documento è stato elaborato dalla Sesta Commissione consiliare in seguito a un confronto con gli studenti e le studentesse del Ccr, di età compresa tra i 10 e i 14 anni.

La mozione impegna il sindaco e la Giunta Comunale a inserire nei prossimi bandi per la gestione della manutenzione ordinaria e la pulizia dei parchi urbani del Comune di Torino la posa di cestini per la raccolta dei rifiuti predisposti per la raccolta differenziata e a organizzarne la relativa raccolta.

Come “raccomandato” dal Ccr, si chiede altresì di realizzare nuove aree verdi e di potenziare quelle attuali, in un’ottica di eco-sostenibilità, e di aumentare le occasioni di educazione e sensibilizzazione alle politiche di riciclo dei rifiuti e rispetto dell’ambiente.