Fondazioni, Marco Gilli eletto presidente della Consulta delle Fob del Piemonte e della Liguria

L’Assemblea dei Soci della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, riunitasi in data odierna per l’approvazione del bilancio relativo al 2023, proseguendo nella logica della condivisione e dell’unità e aprendo a un principio di rotazione della rappresentanza tra le Fondazioni appartenenti alla Consulta, ha eletto all’unanimità come nuovo Presidente Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.