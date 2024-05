Elezioni Comunali Rivoli, il candidato a sindaco Alessandro Errigo: “Ecco cosa faremo per la Città” [VIDEO]

Alessandro Errigo, 41 anni, candidato alle elezioni amministrative che si svolgeranno a Rivoli l’8 e il 9 giugno, a capo della coalizione di centrosinistra che riunisce sei liste (Partito Democratico, Rivolesi, Rivoli mi Riguarda, Giovane Rivoli, Rivoli Città D’Europa, Alleanza Verdi Sinistra) presenta la sua idea di Città.

“Siamo partiti con il progetto ‘strada per strada’ attraverso le 479 strade di Rivoli - spiega il candidato sindaco Errigo - Siamo riusciti, dal basso, ad ascoltare e far emergere le reali necessità. Per essere governata la città deve proseguire su due binari paralleli: l’ordinaria amministrazione e la visione di lungo periodo. Insieme ai cittadini abbiamo capito quelle che sono le esigenze. Manca un palazzetto dello sport, non c’è una piscina adeguata, un teatro, non esiste un festival rivolese che possa fungere da attrazione turistica culturale. Riteniamo che sia necessario lavorare insieme per avere quella vocazione di città che manca. Occorre attirare disponibilità economiche dall’esterno al fine di riqualificare, coinvolgendo il tessuto associativo, dialogando con i quartieri, coinvolgendoli nelle decisioni al fine di poter ridare alla città ciò che fino ad oggi è mancato.”

Errigo: "Attenzione alla quotidianità delle persone"

“Sarà molto importante dialogare con tutti i portatori di interesse cittadino - continua il candidato a sindaco Alessandro Errigo - mettere insieme le realtà delle imprese con quelle del terzo settore. Bisognerà rivoluzionare il trasporto pubblico locale. Rivoli ha ancora delle tratte che sono figlie di un’idea di 25 anni fa. Rivoluzionando il sistema di trasporto saremo in grado di raccogliere la sfida della metropolitana, dando a tutti i cittadini, anche i più lontani, le stesse opportunità di utilizzarla. L’attenzione ai dettagli della quotidianità delle persone è quello che ci sta a cuore ed è quello per cui ci impegneremo nei prossimi anni.”

Per contattare Alessandro Errigo:

Telefono: +39 351 348 9072

e-mail: errigo.alessandro@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/aleerrigo

Instagram:https://www.instagram.com/alessandro_errigoTik Tok: https://www.tiktok.com/@alessandro_errigoSito Web: www.errigosindaco.it