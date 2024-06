Nascondeva oltre un kg e mezzo di droga e quasi 10mila euro in contanti: arrestato uno spacciatore

E' stato sorpreso con oltre 1 kg e mezzo di droga. Per questo, un italiano di 36 anni è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato San Secondo di Torino.

Nei giorni scorsi, la pattuglia ha fermato il giovane alla guida di un autocarro in via Millelire. Insospettiti dall’agitazione del conducente, i poliziotti hanno perquisito il veicolo e all’interno del vano posteriore hanno trovato, dentro una borsetta, 7 involucri di droga e 5mila euro in contanti.



La perquisizione è proseguita, dunque, anche al domicilio dell'uomo portando al rinvenimento di oltre 1 kg di marijuana e di mezzo chilo di hashish suddivisi in diversi barattoli di vetro di grosse dimensioni e in vari panetti nascosti all’interno di cassetti e altri mobili.

Dentro un cassetto della scrivania, l'uomo aveva inoltre altri 4.200 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, insieme a materiale utile al confezionamento dello stupefacente come numerose bustine di cellophane, un bilancino digitale di precisione, un coltellino avente la lama sporca di hashish e due forbici.