Clochard accampato all'ingresso del condominio: il centro di Torino dormitorio a cielo aperto

Via San Quintino 5, nel cuore di Torino. Da tempo i residenti del palazzo denunciano la presenza di un clochard accampato tra i cancelli d'ingresso del palazzo. Una coperta, qualche sacchetto, un materasso. In più occasioni si sarebbe introdotto all'interno dello stabile durante la notte, provocando timore e difficoltà agli abitanti del condominio.

È diventato, suo malgrado, il volto visibile di un disagio che si sta estendendo in tutta la città: quello dei senza fissa dimora.

Presenza fissa

Una presenza stabile che divide l’opinione pubblica, ma che racconta una realtà molto più complessa. Poco distante - tra corso Vittorio Emanuele II, via Donati e corso Vinzaglio - sono presenti diversi clochard, alcuni con tende. Sotto i portici di via Roma, via Gobetti e via Buozzi i senzatetto sono sempre più numerosi e si accampano davanti alle vetrine dei negozi.

Tutti episodi raccolti dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che sul tema ha già presentato venticinque interpellanze. A replicare l'assessore alle Politiche Jacopo Rosatelli, che ha spiegato come nel centro "sono costantemente effettuati interventi della Polizia Locale e degli uffici, tramite il personale del servizio Boa".

"Accoglienza rifiutata"

Ai senzatetto vengono proposte posti in dormitori o altri "percorsi alternativi di accoglienza, che spesso vengono rifiutati. Amiat a rotazione, in diverse zone della città, effettua pulizie". Sulle presenze segnalate in via San Quintino, corso Vittorio e corso Vinzaglio "proseguono i monitoraggi" della Città.

"La situazione dei clochard in centro - ha replicato l'esponente del centrodestra - continua a peggiorare: è la dimostrazione evidente che le contromisure messe in campo dalla Giunta non hanno prodotto risultati concreti". "Torino deve essere una città che non lascia indietro nessuno, ma questo obiettivo si raggiunge solo con politiche serie, risorse adeguate e nuove idee. Tre elementi che, purtroppo, in questi anni sono mancati" ha concluso Firrao.