Tagli Metro 2, Nadia Conticelli (PD) dialoga con i cittadini: "Combattiamo insieme questa battaglia"

Contro i tagli annunciati sulla metro 2 la capogruppo del PD al Comune di Torino e candidata alle Regionali Nadia Conticelli questa sera, mercoledì 5 giugno, ha organizzato un incontro con i cittadini in piazza Bottesini 20, presso la sezione degli alpini di Torino Nord, per fare chiarezza sul progetto.

Un momento che ha raccolto una vasta partecipazione, soprattutto tra i residenti delle principali Circoscrizioni interessate: la 5, 6 e la 7. Durante l'incontro è stato presentato al pubblico il progetto, ma soprattutto sono stati affrontati i temi che riguardano l'ipotetica soppressione di alcune fermate. Un taglio causato dal caro materiali, che ha determinato un aumento dei costi di oltre 620milioni di euro rispetto ai fondi attualmente stanziati per il cantiere. Un problema che porterebbe a non collegare, almeno in una prima fase, Barriera di Milano con il Politecnico.

"Ci troviamo qui per fare chiarezza sulle notizie che sono arrivate in questi giorni riguardo la metro 2. Questa battaglia l'abbiamo sempre portata avanti con il territorio e continueremo in questa direzione - dichiara la consigliera Nadia Conticelli - Tutta la parte nord verrà collegata con il centro, inoltre il progetto è sarà grado di collegare le stazioni ferroviarie, riqualificare il Trincerone e collegare l'ospedale San Giovanni Bosco con il resto della città".

"Nei prossimi 5 anni verranno fatti tantissimi investimenti- aggiunge- abbiamo bisogno che Barriera diventi la porta della città, ma soprattutto che sia appetibile per le persone che decideranno di venire ad abitare in questo storico quartiere. Se non riusciremo o a collegare il quartiere con le università non attireremo mai gli studenti in quest'area della città".

"Qualora il Governo non riuscisse a coprire la spesa dei 600 milioni, sarà necessario sospendere temporaneamente due fermate: non vogliamo che si verifichi questa situazione e porteremo avanti questa battaglia. Abbiamo già presentato un documento in cui chiediamo a Roma di trovare i fondi mancanti: il problema è che il caro materiali si è verificato in tutta la Penisola, ma speriamo che questa nostra richiesta fondamentale verrà ascoltata".

Durante l'evento sono state mostrate al pubblico le immagini del progetto finale, regalando agli spettatori un'anteprima di quella che sarà a tutti gli effetti l'opera più attesa dai torinesi. Un momento che ha suscitato molto interesse, non sono infatti mancate le domande da parte del pubblico.

"Complimenti per la tenacia che avete dimostrato nel portare avanti il progetto -dichiara una signora dal pubblico - Quando ho letto della notizia riguardo le due fermate soppresse, in particolare Cimarosa, mi ha preoccupato che questa scelta potesse poi tagliare fuori direttamente quell'area, lasciando indietro la sua riqualificazione".