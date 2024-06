Auto di lusso, soprattutto se si tratta di assicurazioni: Torino la provincia piemontese più cara

L'auto? Sempre più un bene di lusso. Soprattutto se si parla di assicurazioni. Secondo l'ultima indagine del portale specializzato Segugio.it, infatti, a fronte di un un aumento nazionale del 9,3% nel corso di aprile rispetto allo stesso mese del 2023, in Piemonte il dato è in aumento addirittura del 14% (la cifra è sostanzialmente identica alla media nazionale, di poco sopra i 443 euro).

Come conseguenza, è cresciuta di circa il 20% in un anno la percentuale di chi ha cambiato compagnia al rinnovo per contrastare gli aumenti dell’RC Auto. Altre Regioni in cui sono stati rilevati degli aumenti più marcati sono il Lazio con un +17,6%, seguita da Toscana (+16,1%), Sardegna (+15,3%) e Lombardia (+15%).

Le altre province piemontesi