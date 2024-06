PlayDoge, il remake di Tamagotchi, diventa multichain, annuncia lo staking su Ethereum e raccoglie oltre 4 milioni di dollari

Appena due settimane dopo l'inizio di un’ICO che ha già raccolto oltre $4 milioni, la meme coin PlayDoge ($PLAY), un gioco play-to-earn (P2E), si è esteso su più chain, annunciando lo staking su Ethereum oltre allo staking già disponibile sulla sua chain originale BNB.

Il token $PLAY di PlayDoge è quindi ora presente sia su Ethereum che su BNB Chain, con la possibilità di interscambio tra le due blockchain. Tuttavia, BNB Chain rimane la chain principale poiché sarà utilizzata nell'ecosistema del prossimo gioco P2E a 8 bit.

PlayDoge fonde l'iconico meme di Doge, che ha ispirato sei delle dieci meme coin più grandi per capitalizzazione di mercato, con il celebre gioco Tamagotchi degli anni '90, creando un'esperienza virtuale divertente dove i giocatori guadagnano il token nativo del gioco, $PLAY.

Per coloro che vogliono ottenere un vantaggio prima del lancio del gioco, c'è una presale in corso. Attualmente, gli investitori possono acquistare i token a un prezzo basso di soli $0,00506 per PLAY.

Una volta lanciato il gioco e $PLAY sarà disponibile sul mercato aperto, il suo potenziale di crescita potrebbe volare.

Meme coin e P2E: è estate

La domanda per le meme coin è in crescita questa estate.

Solo ad aprile, CoinMarketCap ha registrato ben 138 nuove quotazioni di meme coin. Attualmente, la capitalizzazione di mercato totale delle cripto basate sui meme è di $63 miliardi.

Questi token offrono guadagni duraturi ai loro detentori. Chi ha investito nel market leader e nella meme coin originale, Dogecoin ($DOGE), ha visto un aumento del 142% nel corso dell'ultimo anno. Allo stesso modo, i detentori di Floki ($FLOKI) sono diventati il 59% più ricchi rispetto al mese scorso e addirittura il 1.232% più ricchi rispetto all'anno scorso.

Anche se i guadagni intraday sono rallentati per un periodo di consolidamento, è importante notare che l'altra categoria di meme coin come PlayDoge, con il Play-to-Earn (P2E), sta diventando sempre più interessante questa estate.

Il mercato globale dei videogiochi è previsto raggiungere i $665 miliardi entro il 2033, secondo Precedence Research, e una delle ultime innovazioni sono i giochi mobili P2E. La categoria Play-to-Earn su CoinGecko ha raggiunto una capitalizzazione di mercato totale di circa $13 miliardi a giugno 2024.

Una meme coin P2E con un tocco di nostalgia per i giochi anni '90

PlayDoge non è solo un’altra meme coin. È un remake di Tamagotchi monetizzato in Web3, con $PLAY che funge da valuta di gioco.

I fan degli adorabili animali virtuali degli anni '90 saranno felici di scoprire che PlayDoge offre forti incentivi per riaccendere la loro passione per farli diventare nuovamente attenti proprietari di animali virtuali.

Questa volta, gli sforzi per la cura degli animali domestici si tradurranno in esperienza accumulata mentre gli utenti si occupano delle esigenze del loro Shiba Inu virtuale e partecipano ad emozionanti avventure e minigiochi all'interno del gioco.

I giocatori che si posizioneranno più in alto nella classifica del gioco riceveranno bonus in token $PLAY e premi esclusivi.

E per coloro che hanno ricordi poco felici dei tamagotchi, non c'è motivo di preoccuparsi: la curva di difficoltà su PlayDoge è molto più indulgente, rendendolo un animale domestico molto più resistente rispetto ai tamagotchi che probabilmente si ricordano.

Un altro modo per guadagnare $PLAY è attraverso la funzione di staking del gioco, che consente agli utenti di ottenere token passivamente. I primi partecipanti allo staking possono godere di un generoso APY del 327% su Ethereum e del 92% su BNB Chain.

Poiché i contratti di staking sono diversi per Ethereum e BNB Chain, l'APY varierà tra le chain e l'importo messo in staking.

Con questa innovativa fusione di due temi amati,l'iconico meme di Doge e Tamagotchi, PlayDoge crea un'economia di gioco interessante all'interno del settore in rapida crescita delle meme coin.

PlayDoge si inserisce tra i settori delle meme coin, del gioco play-to-earn e dei remake di giochi

Anche se PlayDoge può essere considerato una meme coin, non si ferma solo a questo. Rivivendo un popolare gioco degli anni '90 in 8bit, sta anche catturando la vivace nostalgia del settore dei remake di giochi.

L'anno scorso è stato definito l'epoca d'oro dei remake di giochi. Ma anche prima di ciò, le vendite dei principali remake erano già raddoppiate dal 2018 al 2020.

E nonostante l'inverno del 2022, l'industria del gaming e del metaverso Web3 ha comunque visto un notevole investimento lo scorso anno, con circa $2,9 miliardi di finanziamenti, come riportato da DappRadar.

Queste tendenze dimostrano che il remake del Tamagotchi di PlayDoge si colloca nel punto ideale tra i remake di giochi, il play-to-earn e le meme coin.

E con l'elemento P2E, un altro sottosettore popolare del gaming cripto che sicuramente vedrà un forte successo, non sorprende che gli influencer di YouTube, da 99Bitcoins a ClayBro, vedano PlayDoge come la prossima grande meme coin.

Iniziare il remake di Tamagotchi con $PLAY

Come accennato in precedenza, l'app di PlayDoge è attualmente in fase di sviluppo, ma questa presale attiva probabilmente la spingerà rapidamente attraverso le prossime tappe della sua roadmap.

PlayDoge riserva il 50% della sua fornitura totale di token, circa 4,7 miliardi di token $PLAY, per la sua presale, mentre il 12%, ovvero 1,128 miliardi di token, è destinato allo staking.

È anche importante notare che la catena di origine di $PLAY è la Binance Smart Chain, ora chiamata BNB Chain. Questo fatto da solo faciliterà significativamente una potenziale quotazione su Binance, quando il gioco P2E e il suo token di utilità nativo $PLAY decolleranno.

Binance è il più grande exchange centralizzato al mondo, quindi una quotazione lì sarebbe un grande impulso valutativo a causa della liquidità che potenzialmente affluirebbe nei trading pair di $PLAY.

BNB Smart Chain è la blockchain interna di Binance, il più grande exchange al mondo che vanta una quota di mercato del 49% da marzo 2024.

Inoltre, lo smart contract di PlayDoge è stato completamente auditato da SolidProof, il che offre agli investitori tranquillità sulla sicurezza del progetto.

Partecipare alla presale è facile: basta connettere il wallet e iniziare ad acquistare $PLAY usando BNB, ETH o USDT. PlayDoge offre anche la possibilità di utilizzare le carte di credito.

Per rimanere aggiornato sulle ultime informazioni sul progetto, basta collegarsi con la community tramite X e Telegram.

Visita la prevendita di PlayDoge