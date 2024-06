Torinesi che vincono "in trasferta": ad Anna Ferrino il Compasso d'Oro alla carriera

Premio Compasso d’Oro alla Carriera per la torinese Anna Ferrino , amministratrice delegata della Ferrino , azienda leader nel settore degli articoli sportivi e outdoor. La consegna è avvenuta ieri presso l’ ADI Design Museum di Milano , in concomitanza con l’inaugurazione della Mostra dei prodotti e progetti selezionati per la XXVIII edizione del Premio Compasso d’Oro ADI che festeggia quest’anno il 70° anniversario.

Il Premio Compasso d’Oro, istituito nel 1954, è uno dei più ambiti riconoscimenti nel mondo del design. Questo premio è assegnato dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e dalla Fondazione ADI, e mira a celebrare l’eccellenza nel design italiano. Anna Ferrino è stata riconosciuta come una figura di spicco e protagonista indiscussa della cultura del design italiano, grazie al suo continuo impegno e alla passione dimostrata nel corso degli anni, espresso in una carriera costruita su due pilastri: cultura e sport. "Un percorso – come recita la menzione del premio stesso - che parte da lontano, all’interno della tradizione delle imprese di famiglia intese come capacità di trasmissione valoriale prima che economica".