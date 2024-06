Piobesi Torinese: nuovo Consiglio Comunale e nuova Giunta

Durante il primo Consiglio Comunale di martedì 25 giugno, tenutosi in via straordinaria presso il Centro Incontri di via XXV Aprile per permettere a un pubblico più vasto di assistere alla seduta, è stata ufficializzata la formazione del nuovo Consiglio Comunale e della Giunta per il mandato 2024-2029. La lista "Viviamo Piobesi," con il Sindaco Fiorenzo Demichelis alla guida per il terzo mandato consecutivo, si prepara ad affrontare il futuro con rinnovato impegno e dedizione, mettendo al centro le esigenze e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Il Sindaco Fiorenzo Demichelis, a cui sono state assegnate le deleghe a Bilancio, Agricoltura, Attività produttive, Associazioni e Protezione civile, sarà affiancato per la prima volta da una donna, Elena Mattio. Già assessore e candidata più votata della lista alle elezioni dell’8-9 giugno con 63 preferenze personali, Elena Mattio assume anche l'incarico di Vicesindaco, oltre a mantenere le deleghe a Cultura, Politiche sociali e giovanili. Stefania Arnaudo, alla sua seconda esperienza in giunta dopo gli ultimi cinque anni da consigliere, assume l'incarico di Assessore con delega a Istruzione e Pari opportunità, mentre Antonio Ghione, Vicesindaco durante gli ultimi due mandati, manterrà le deleghe a Lavori pubblici e Urbanistica. Riccardo Gandiglio, unico volto nuovo in giunta, completerà la squadra degli assessori con le deleghe a Ambiente, Comunicazione e Attività sportive.

I Consiglieri Comunali contribuiranno con specifiche competenze: Annalisa Astegiano, altra new entry, si occuperà di Famiglia e Salute; Elena Balaudo di Aggregazione sociale e Benessere animale; Corrado Bartolo di Sostenibilità ambientale, Energie rinnovabili e Trasporti; Andrea Roasio di Benessere giovanile e Cura del territorio.

«Sono onorato di guidare ancora una volta questa squadra – dichiara il Sindaco Fiorenzo Demichelis – e sono certo che saprà, come sempre, distinguersi per competenza e dedizione. Insieme, lavoreremo per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi e per rispondere efficacemente alle esigenze della nostra comunità. Piobesi Torinese ha un grande potenziale e siamo pronti a valorizzarlo in ogni sua sfaccettatura. Oltre ai nove membri presenti in Consiglio, sappiamo che potremo contare sul concreto e fondamentale apporto anche dei nostri candidati non eletti, Marco Alessiato, Barbara Barbero, Fabio Pellegrino e Giulia Valente, ai quali affideremo comunque ruoli attivi in comunità basati sulle loro specifiche competenze. Siamo sicuri che potremo avvalerci anche del contributo di molti nostri concittadini che condivideranno con noi idee e suggerimenti che possano favorire il benessere collettivo».