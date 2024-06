Se vuoi sapere come scaricare il fatturato di un’azienda online, gratuitamente o dietro pagamento di un piccoli importo, leggi attentamente questa guida seguendo le nostre indicazioni.

Le ragioni per le quali è necessario consultare il bilancio di un’azienda sono diverse e legate a molteplici interessi. L’indicazione del fatturato, infatti, aiuta a capire lo stato di salute di una società, le sue potenzialità e i punti di debolezza. Dati necessari soprattutto a chi deve avviare partnership con la ditta o analizzare la concorrenza di uno specifico settore. In generale, la conoscenza del bilancio è un vero e proprio riferimento per i distributori, gli stakeholders e i fornitori che hanno bisogno di stimare la sua affidabilità.

Fortunatamente il Governo ha avviato un importante processo di digitalizzazione che ha permesso di accedere in modo rapido e semplice a tutte le informazioni che riguardano le aziende, evitando brutte sorprese.

Cosa impone la legge sulla pubblicazione del fatturato

Come vedremoCamera di Commercio. Si tratta di un ente di grande importanza che funge da contenitore di tutte le informazioni che ruotano intorno alle società.

A tal fine la legge richiede a tutte le società di redigere un bilancio che rappresenti la fotografia esatta dello stato economico, patrimoniale, finanziario e debitorio dell’azienda, considerando i movimenti totali che ha eseguito durante l’anno. Attenzione, dal punto di vista fiscale, l’anno analizzato nel bilancio corrisponde all’anno solare d’imposta nel quale vengono riportati i dati e le informazioni che rendono la stessa performante e affidabile per lo svolgimento di specifiche operazioni finanziarie.

La legge rende obbligatoria la redazione del bilancio esclusivamente a quelle aziende che superano un determinato fatturato e solo per alcune di esse è richiesta la pubblicazione. Parliamo delle Srl e delle Srls, oltre alle Spa e le Sapa che sono tenute a renderlo visibile ai terzi che ne abbiano interesse. Le società semplici, invece, insieme alle società in nome collettivo e ad altre tipologie di società di persona non hanno l’obbligo di deposito in Camera di Commercio del bilancio e quindi non devono neanche renderlo pubblico.

Con la legge numero 580 del 29 dicembre del 1993 è stato istituito l’ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tale ufficio svolge il compito di mantenimento e aggiornamento del Registro conformemente al dettame normativo e nel rispetto degli articoli 2188 e ss del codice civile, questo significa che grazie all’intervento del legislatore che ha reso esecutiva il registro delle imprese con il DPR numero 581 del 1995, quest’ultimo è diventato informatico e pubblico, svolgendo il ruolo di anagrafe delle aziende.

Questo significa che il registro raccoglie tutte le informazioni delle imprese con unità locali o sede sul territorio nazionale a partire dalla costituzione, passando per le eventuali modifiche fino alla loro cessazione.

Il cambiamento, già avviato da queste normative, è stato reso poi definitivo con la legge numero 340 del 2000 all’articolo 31, secondo il quale la raccolta, la tenuta e la relativa gestione devono avvenire in formato digitale, su supporto informatico o telematicamente.

Come scaricare il fatturato di un’azienda online

Grazie alla digitalizzazione è possibile utilizzare diversi servizi per consultare il fatturato di un’impresa online. Parliamo di strumenti telematici che svolgono funzioni di

Il primo passo da fare è quello di entrare nel fascicolo di impresa a disposizione per le società di capitali e di persone, richiedendolo sia nel formato storico che in quello ordinario: questo fascicolo riporta sia i dati anagrafici della società che quelli patrimoniali.

Sul sito della Camera di Commercio è possibile richiedere il bilancio, annuo o storico, delle aziende obbligate alla redazione del bilancio, come le Srl, le Spa, le Srls e le Sapa. Ciononostante, chi è interessato al fatturato di una ditta può richiedere anche una visura camerale dalla quale si evincono i dati degli ultimi bilanci consolidati pubblicati.

Ricordiamo che per accedere al fatturato di una ditta è possibile richiedere assistenza alle numerose agenzie di servizi presenti sul web che in pochi minuti possono produrre la documentazione richiesta con un piccolo prezzo da pagare. Generalmente il servizio di produzione e invio del bilancio di un’azienda viene pubblicizzato in modo idoneo, indicando i tempi occorrenti per l’invio e il prezzo che può essere pagato con carta di credito o con PayPal.

Chi può inoltrare la richiesta di fatturato di un’impresa online

Per richiedere il bilancio basta inoltrare l’istanza alla Camera di Commercio indicando le informazioni essenziali dell’impresa a cui si è interessati: numero di partita IVA o codice fiscale e ragione sociale. Nel caso in cui tu fossi interessato a bilanci più vecchi, occorre anche la data di riferimento: in entrambi i casi la Camera di Commercio risponde con

Come anticipato, tutti possono inoltrare la richiesta e quando si è a propria volta, titolare di una ditta, il bilancio viene inviato gratuitamente sul sito Impresa Italia, nella sezione cassetto digitale. È importante ricordare che per accedere a Impresa Italia è necessario essere dotati di uno strumento identificazione come la CNS o lo SPID. In alternativa, ogni cittadino potrà richiedere il fatturato di un’impresa online sul sito del Registro delle Imprese, richiedendo il servizio Telemaco a pagamento.

Il report che si ottiene, scaricabile dalle Camere di Commercio competenti per provincia, riporta i dati fiscali dell’impresa in modo preciso e veritiero perché si riferisce alle informazioni ufficiali fornite direttamente dalla società. Oggi è possibile richiedere anche i bilanci di altri enti o di soggetti giuridici di diversa tipologia per essere sicuri di interagire commercialmente con aziende solide e solvibili.

Non possiamo dimenticare che oggi, più che mai, è di grande importanza avere un quadro preciso del fatturato aziende prima di instaurare partnership o di sottoscrivere contratti di qualsiasi tipo. La consultazione è semplice e veloce e anche la lettura del bilancio è stata resa più agevole negli anni, per facilitare anche i non addetti ai lavori alla comprensione di questo documento fiscale.