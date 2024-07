Mog Coin aumenta del 20% mentre questa crypto presale raccoglie oltre $7 milioni

Il settore delle meme coin è particolarmente instabile. Il prezzo di diverse monete è aumentato vertiginosamente. Mog Coin (MOG) ha avuto un'impennata di oltre il 20%.

Ma mentre tutti sono impegnati a guardare MOG, anche il nuovo arrivato WienerAI (WAI) sta guadagnando terreno e di recente ha superato la soglia dei 7 milioni di dollari nella sua prevendita.

Mog Coin si avvicina al massimo storico dopo un rally impressionante

Ultimamente Mog Coin ha registrato guadagni impressionanti, raggiungendo il livello di $ 0,0000017. Ciò colloca la coin a un passo dal suo massimo storico della scorsa settimana.

Questa impennata ha permesso a MOG di superare Brett (BRETT) nella classifica dei volumi di trading, dimostrando che un numero sempre maggiore di trader si sta interessando al token.

Il catalizzatore della ripresa di MOG sembra essere il pattern a doppio minimo formatosi intorno a $ 0,00000115 all'inizio della settimana. Questo modello mostra spesso un forte livello di supporto. E ora MOG punta a registrare la terza chiusura giornaliera positiva consecutiva.

Questa serie di chiusure positive sta catturando l'attenzione degli investitori, che aspettano di vedere se la coin riuscirà a mantenere questo slancio.

Segnali contrastanti e un sentimento di paura pesano sul mercato delle criptovalute

Nonostante il rialzo di MOG, il mercato delle criptovalute in generale continua a inviare segnali contrastanti. Bitcoin, leader del mercato, ha avuto una settimana difficile la scorsa settimana, ma negli ultimi giorni ha mostrato segni di vita.

Tuttavia, BTC fatica a tornare sopra i 60.000 dollari, un livello psicologico chiave. Questo atteggiamento ribassista si riflette su tutti i fronti.

Negli ultimi sette giorni la maggior parte delle criptovalute è ancora in territorio negativo, con Ethereum in calo del 5% e XRP in calo dell'8%. Chainlink ha subito un colpo particolarmente duro, perdendo oltre il 10%.

Nonostante questi venti contrari, non è tutto così cupo. La leggera ripresa del prezzo di BTC e l'impennata di alcune meme coin (come MOG) indicano che c'è ancora vita nel mercato. Al momento la situazione è decisamente eterogenea, questo è certo.

Tuttavia, dato che nel settore delle criptovalute la situazione può cambiare rapidamente, gli investitori staranno attenti a cosa riservano i giorni a venire.

WienerAI vola in prevendita grazie al mix tra meme coin e intelligenza artificiale

Oltre a MOG, un'altra meme coin sta ottenendo buoni risultati nonostante le oscillazioni del mercato.

WienerAI, un progetto in parte cane e in parte bot di trading basato sull'intelligenza artificiale, ha appena superato la soglia dei 7,2 milioni di dollari nella sua prevendita.

È un segno del fascino duraturo delle meme coin, soprattutto quelle con caratteristiche uniche. Il principale punto di forza di WienerAI è il suo bot per il trading di criptovalute.

Gli sviluppatori hanno progettato questo bot per dare un vantaggio ai trader, diventando essenzialmente il loro "miglior amico" attraverso i suoi algoritmi predittivi avanzati.

Il bot di WienerAI promette di aiutare i trader a identificare potenziali gemme e a effettuare investimenti efficaci.

Offre inoltre swap di token senza commissioni e protezione MEV, affronta anche i problemi comuni di coloro che sono interessati a opportunità a bassa capitalizzazione.

Secondo il whitepaper di WienerAI, il 30% dell’offerta di WAI (il token nativo del progetto) è stato riservato agli acquirenti in prevendita. Ciò garantisce che quasi un terzo di tutti i token siano nelle mani della community .

I token WAI rimanenti verranno utilizzati per il marketing, la liquidità e le ricompense della community. Gli interessati a WienerAI possono accaparrarsi i token WAI a un prezzo scontato tramite la prevendita di soli $ 0,00073 ciascuno.

A meno di tre settimane dalla fine della prevendita di WienerAI, molti ritengono che questo sia il momento ideale per tuffarsi e scoprire di cosa si tratta. La star di YouTube Jacob Bury l'ha addirittura definita "la migliore criptovaluta da acquistare ora".

Quindi, dal momento che Mog Coin dimostra che le meme coin possono ancora generare rendimenti considerevoli, potrebbe valere la pena tenere d'occhio WienerAI nel breve termine.

