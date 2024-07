Piazzetta pedonale davanti allla Martin Luther King: chiude il controviale di Corso Francia

Continua da parte della Città la messa in sicurezza delle strade di fronte alle scuole. Una nuova piazzetta pedonale è infatti in costruzione davanti alla Martin Luther King in corso Francia, che vedrà chiudere al traffico un tratto del controviale.

Partito il cantiere

Ieri l'apertura del cantiere che renderà pedonale il tratto tra via Rieti e via Don Leonardo Murialdo, che da ora è a senso unico in direzione corso Francia dall'incrocio con via Val Lagarina.