Rinnovata la convenzione tra l'ATL del Cuneese e Frabosa Soprana per la gestione dell'ufficio turistico (Video)

È stato ufficializzato oggi, venerdì 2 agosto, il rinnovo della gestione dell’Ufficio Turistico di Frabosa Soprana, affidato dal Comune di Frabosa Soprana all’ATL del Cuneese.

“La gestione di questo Ufficio Turistico è stata affidata per la prima volta all’ATL del Cuneese nel luglio 2023 – ha dichiarato il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi, presente per l’occasione insieme ai Consiglieri di Amministrazione Gabriella Giordano e Paolo Bruno, unitamente al Direttore Daniela Salvestrin. – Questa rinnovata fiducia indica che, insieme al Comune, abbiamo intrapreso un percorso positivo che continueremo a percorrere rafforzando le sinergie sul territorio e rispondendo con professionalità alle esigenze dei turisti.”

“La convenzione con l’ATL del Cuneese - dichiara Iole Caramello, Sindaco di Frabosa Soprana - si è rivelata proficua in un momento di grande cambiamento dei movimenti turistici della destinazione montana, con l’abbandono graduale dell’idea della villeggiatura tradizionale di lunga durata in favore di nuove forme di vacanza più brevi, ma pur sempre ricche in termini di fruizione dei servizi e dell’offerta del territorio. La nuova convenzione con l’ATL del Cuneese avrà durata triennale.”

“L’Ufficio di Frabosa Soprana - commenta il sirettore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin - lavora in stretta collaborazione con la sede centrale dell’ATL del Cuneese, condividendo strumenti, know-how e modalità operative per un’accoglienza sempre più al passo con le esperienze dei turisti. Ringrazio la nostra responsabile dell’Ufficio Turistico Adele Botto per essersi dimostrata particolarmente attenta alle istanze del territorio e sono certa che continuerà a proporre nel modo migliore la montagna monregalese a turisti e a visitatori.”

L'ufficio turistico di Frabosa Soprana si trova nella piazza del Municipio, nel cuore del borgo alpino, per consigliare agli utenti le migliori opportunità di visita, attività outdoor e svago del territorio frabosano. L’offerta turistica spazia dalle attività invernali sulla neve alle escursioni bike & trek, dalle visite nella Grotta di Bossea agli eventi : proprio a Ferragosto Frabosa si vestirà a festa per celebrare la tradizionale Sagra della Raschera e del Bruss.

bassa stagione (dal 01/04 al 30/06, dal 16/09 al 01/11 e dal 07 al 21/12): sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00-17.00

media stagione (dal 07/01 al 31/03): sabato e domenica 09.30 – 12.30 e 15.00 – 17.00

alta stagione (dal 01/07 al 31/07 e dal 21/08 al 15/09): dal venerdì alla domenica 9.30–12.30 e 15.00–18.00

altissima stagione (dal 01/08 al 20/08 e dal 22/12 al 06/01): dal lunedì al venerdì 9.30–12.30 e 15.00–18.00; sabato, domenica e festivi 9.30–12.30 e 14.00–18.00

31/12 apertura ridotta 10–13, 01/01 apertura ridotta 15–18

CHIUSO: dal 02/11 al 6/12 e il 25/12