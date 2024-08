Casinò di Sanremo, al Roof Garden doppio evento vip per festeggiare il Ferragosto

Musica dalle sonorità internazionali dal pop al jazz, alla dance e comicità d’autore sono le proposte d’intrattenimento per festeggiare la settimana più glamour dell’estate.

I migliori clienti della Casa da Gioco sono attesi al Roof Garden per trascorrere nel ristorante sotto le stelle serate esclusive allietate da spettacoli di sicuro successo.

Il 10 agosto sarà l’attore genovese Enzo Paci, volto notissimo delle fiction a “rompere il ghiaccio” di una serata dal ritmo coinvolgente, affidata al quartetto Sharareh, che significa “danza del fuoco”.

Il 14 agosto si terrà il Party Band Divina Show, un indimenticabile viaggio nella musica disco dance, pop, reggaeton e melodica dagli anni ’70 ad oggi, che ha fatto ballare intere generazioni. Scelte di qualità per spettacoli di sicuro richiamo dedicati alla clientela della Casa da Gioco.

Un calendario sempre in crescendo che culminerà il 7 settembre con il concerto di Enrico Ruggeri. Il cantautore ritorna sul palco del Roof con la sua presenza carismatica, la sua voce graffiante e una scaletta rinnovata.

Sabato 10 agosto il quartetto Sharareh e Enzo Paci al Roof Garden

ENZO PACI

Enzo Paci, volto noto della fiction televisiva, attore e comico genovese, nel 2000 si diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e già dall’anno successivo entra a far parte della compagnia prendendo parte negli anni a numerose produzioni e avendo l’onore di lavorare con grandi registi, come Marco Sciaccaluga, Luca Ronconi, Giorgio Gallione, Valerio Binasco e di condividere il palco con veri e propri pilastri del teatro italiano, come Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia, Tullio Solenghi.

Nel 2003 si avvicina al mondo del cabaret e decide di portare avanti parallelamente al teatro anche la sua passione per il comico. Così inizia l’avventura con il Comedy Club di Genova e le prime esperienze televisive a partire da Central Station, Zelig off, fino ad approdare a Zelig e più recentemente a Colorado diventandone uno dei personaggi di punta nelle vesti del suo personaggio Mattia Passadore.

Recentemente è stato scelto come interprete protagonista del film tv Rai "Come è umano lui", per la regia di Luca Manfredi, dedicato alla vita del celebre attore Paolo Villaggio.

Da sempre incuriosito dalle fragilità umane, Enzo Paci affronta nei suoi monologhi temi in cui mette a nudo vizi e virtù dell’uomo moderno, smascherando sé stesso in prima persona, con un’ironia schietta, che lascia il segno.Al Roof Garden, Paci presenterà il meglio del suo repertorio e alcuni monologhi e numeri comici del suo nuovo spettacolo.

QUARTETTO SHARAREH

Il Quartetto Sharareh nasce nel 2007 dall'incontro di quattro giovani musiciste , laureate al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. L'ensemble conta su Marzia Ricciardi e Dahlah Lee (violino), Roberta Pumpo (viola) e Federica Vecchio (violoncello).

Il Quartetto svolge un'intensa attività concertistica, suonando in importanti eventi, manifestazioni, rassegne musicali e spettacoli teatrali. Si è esibito all'Auditorium Parco della Musica di Roma, al Teatro Arcimboldi di Milano, al Teatro Augusteo di Napoli, allo Sferisterio di Macerata, al Teatro di Ostia antica. È stato ospite di trasmissioni Rai (“Aspettando Viva Rai 2” di Fiorello e “...E viva il Videobox” su Raidue) e partecipa stabilmente alla stagione dei concerti a lume di candela, Fever Candlelight (dal 2020 il Quartetto Sharareh è stato scelto come esecutore del repertorio Queen e pop dall’organizzazione mondiale Candlelight).

Il nome del progetto, Sharareh, deriva da un termine persiano che significa “danza del fuoco”, che si intona perfettamente allo spirito di queste quattro versatili musiciste.

Il repertorio spazia dalla classica al jazz, passando per il pop ed il rock.

Ha collaborato con diverse formazioni di musica classica, leggera e pop-rock, sia dal vivo che in studio di registrazione, e ha inciso due dischi, uno di musica pop originale, l'altro di cover della band dei Queen.

Mercoledì 14 agosto Party con la Band DIVINA SHOW al Roof Garden

Divina Show propone uno spettacolo live ai massimi livelli del circuito cover dance: un indimenticabile viaggio nella musica disco dance, pop, reggaeton e commerciale dagli anni ’70 ad oggi, che ha fatto ballare intere generazioni.

Un concerto dal vivo dinamico, senza soste… il tutto avvalorato e colorato da spettacolari costumi di scena che rendono l’evento un piacere anche per gli occhi.

Una party band affiatata e carismatica che in oltre vent’anni ha calcato i più prestigiosi palchi ottenendo consenso in tutto il territorio italiano da nord a sud: una lunga carriera all’insegna del coinvolgimento del pubblico e della tantissima voglia di intrattenimento.

Per informazioni

