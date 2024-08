Litigation PR e Class Action: strategie per influenzare l’opinione pubblica

Negli ultimi anni, le azioni legali collettive, o Class Action, sono diventate un fenomeno sempre più diffuso in Europa, alimentate da una crescente consapevolezza dei diritti dei consumatori e da una maggiore regolamentazione. In questo contesto, le Litigation PR, ovvero l'arte di gestire la comunicazione durante le controversie legali, assumono un ruolo cruciale, specialmente quando si tratta di influenzare l’opinione pubblica. Con l’aiuto di Valletta PR Advisory, agenzia con oltre 15 anni di esperienza nel settore della comunicazione legale, finanziaria e istituzionale, approfondiremo il tema a partire da un caso studio reale: il Class Action PR Desk Mirovia. Ma prima di iniziare, analizziamo cosa significa il termine “Class Action”.

Class Action: significato, obiettivi e vantaggi.

Una class action, o azione collettiva, è una procedura legale che permette a un gruppo di persone che hanno subito un danno simile da parte della stessa entità di agire collettivamente in giudizio. Questo tipo di azioni legali, migliorano l'accesso alla giustizia, permettendo a individui con risorse limitate diQuesto aspetto è particolarmente rilevante in casi di frode, violazioni dei diritti dei consumatori, discriminazione e danni ambientali. Il potenziale impatto delle class action è significativo, poiché possono portare aavendo effetti positivi non solo sui membri del gruppo ma anche sulla società in generale.

Direttive UE sulle azioni rappresentative

La direttiva (UE) 2020/1828, entrata in vigore il 25 giugno 2023, è stata introdotta perattraverso azioni legali rappresentative intentate da enti legittimati. La direttiva copre molti settori del diritto e dell'economia, tra cui la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia e le telecomunicazioni. In questo contesto Valletta PR Advisory ha contribuito come membro fondatore delMirovia con la società partner Byfield Consultancy ha già coordinato importanti class action, avendo lanciato la prima causa contro Volkswagen in Germania e nel Regno Unito nell’ambito dello scandalo Diesel Gate. In Italia invece Valletta PR ha affiancato un noto studio legale milanese in una delle prime class action contro un operatore del settore delle criptovalute.

L'importanza della Litigation PR nelle Class Action

Le Class Action rappresentano una sfida complessa non solo dal punto di vista legale, ma anche da quello della comunicazione.Una buona strategia di Litigation PR aiuta a far conoscere la propria posizione, rafforzare il punto di vista e influenzare l’opinione pubblica.che possa supportare il caso legale, sia attraverso i media che tramite altre forme di comunicazione pubblica. In questo modo, si può creare un ambiente più favorevole per la causa, aumentando la pressione sugli avversari e sensibilizzando l’opinione pubblica sulle questioni in gioco.

Strategie di Litigation PR per le Class Action

Preparazione e pianificazione: prima di intraprendere una class action, è fondamentale sviluppare una strategia di comunicazione dettagliata. Questo include l’identificazione dei messaggi chiave, la preparazione di materiali informativi e la definizione di un piano di media engagement. Gestione della narrativa: controllare la narrativa è essenziale per influenzare l’opinione pubblica. Questo significa essere proattivi nel diffondere comunicati stampa, organizzare conferenze stampa e utilizzare i social media per veicolare il proprio messaggio. Costruzione di coalizioni: collaborare con gruppi di interesse, organizzazioni non governative e altri stakeholder può amplificare il messaggio e creare un fronte unito. Questo è particolarmente importante nelle class action che riguardano questioni di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori o l’ambiente. Monitoraggio continuo: è cruciale monitorare costantemente l’opinione pubblica e i media per adattare la strategia di comunicazione in tempo reale. Questo consente di rispondere rapidamente a eventuali sviluppi imprevisti e di mantenere il controllo della narrativa. Trasparenza e credibilità: mantenere un alto livello di trasparenza e credibilità è fondamentale per guadagnare la fiducia del pubblico. Questo significa fornire informazioni accurate e tempestive ed essere pronti ad affrontare domande difficili.

Le strategie di Litigation PR per le class action si basano su alcuni principi fondamentali:

Il vantaggio di un supporto specializzato in Litigation PR

La crescente diffusione delle class action in Europa evidenzia l'importanza di come un approccio coordinato e strategico alla Litigation PR possa fare la differenza. Marianna Valletta, founder di Valletta PR Advisory, sottolinea l’importanza di offrire un servizio internazionale a supporto dei clienti coinvolti in class action, evidenziando come questa sinergia tra le agenzie di Mirovia consenta di rispondere in modo efficace alle esigenze di comunicazione in un contesto sempre più complesso e competitivo. In un periodo in cui l’attivismo degli azionisti ele aziende di tutto il continente si trovano ad affrontare un maggior numero di azioni collettive, in particolare in relazione alla concorrenza, alla data protection, ai diritti dei consumatori e alle questioni ambientali.

In definitiva si può affermare che le strategie di Litigation PR sono essenziali per influenzare l’opinione pubblica nelle class action. Affidarsi a un’agenzia specializzata nella comunicazione legale, come Valletta PR Advisory (scopri di più su vallettapr.it) , permette di gestire efficacemente la comunicazione, costruendo una narrativa forte e credibile che supporta il caso legale e influenza positivamente l’opinione pubblica.