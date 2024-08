Vaiolo delle scimmie, Pentenero, Isnardi e Valle (Pd): "Fare prevenzione, non caccia alle streghe"

"Sembra che l'urgenza verso l'innovazione, prevista per esempio con gli algoritmi sulle ambulanze, non abbia ancora raggiunto l’intera Regione Piemonte, o almeno non le direttive inviate alle Asl in merito alla prevenzione del Vaiolo delle scimmie", attaccano Gianna Pentenero, Fabio Isnardi e Daniele Valle, consiglieri regionali del PD.