La Torino di Cesare Pavese: un grande autore che ha vissuto e ha raccontato la città

Restio all'impegno politico, nel 1933 partecipò attivamente alla nascita della Casa Editrice Einaudi, grazie all'amicizia con Giulio. Torino fu, per lui, estremamente contraddittoria: fu al centro di molti suoi scritti, quali "La bella estate", "La luna e i falò", "La casa in collina" e "Il diavolo sulle colline".

Fu luogo di impegno professionale, ma anche di svago. Egli era solito incontrare al bar amici e colleghi, in particolare al Caffè Fiorio di via Po. Amava nuotare, andare in barca e praticare canottaggio, infatti frequentava il Circolo dei Canottieri che, periodicamente, organizzava vogate sul Po. Era anche estimatore della cucina locale, fermandosi spesso a mangiare presso le numerose osterie cittadine ed era cliente abituale dello storico ristorante "Le tre galline", tutt'ora attivo. E poi c'era la passione per il cinema: Pavese era, infatti, assiduo frequentatore del Cinema Massimo.



Ma Torino, per Pavese, significava anche vita mondana e incontri galanti.