Atp Finals, Vavassori e Bolelli vogliono imitare Sinner. Dubbio Alcaraz

"Non possiamo dire se potrà scendere in campo o meno. Tutti abbiamo giocato in queste circostanze. Penso che non arriverà al punto di ritirarsi, certo che sarà difficile per lui essere al 100%" ha concluso. Un dubbio che si trascinerà fino a stamattina, a poche ore dalla sfida al russo Andrey Rublev, programmata per le ore 14.

Solo un successo terrebbe aperta per Alcaraz la possibilità di raggiungere le semifinali, ma la partita prima di essere vinta va giocata e attorno alle condizioni del campione spagnolo ci sono molti dubbi. Non a caso, nella giornata di ieri il greco Stefanos Tstsipas, seconda riserva, ha iniziato ad allenarsi in modo più serio e continuativo, per farsi trovare pronto, anche se da regolamento l'uomo destinato a subentrare sarebbe il bulgaro Grigor Dimitrov.

Attesa per Zverev

Alle 20.30, infine, scenderanno in campo Sasha Zverev e Casper Ruud, vincenti e convincenti al debutto: soprattutto il tedesco, numero 2 del mondo, pare avere le carte in regola per poter puntare alla finale di domenica, essendo arrivato in grande condizione a questo finale di stagione, come ha dimostrato anche la recente vittoria al torneo di Parigi Bercy.