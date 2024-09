Come gestire efficacemente le spese dei dipendenti?

La gestione manuale di un'azienda è impossibile. Se vuoi rendere efficiente la tua azienda, devi delegare l'autorità ai tuoi dipendenti. Ciò vale per il diritto di gestire una parte delle finanze aziendali. Affidando ai dipendenti l'acquisto di beni e servizi, l'organizzazione di viaggi d'affari e la stipula di contratti, ottimizzerai una parte significativa dei tuoi processi lavorativi e ridurrai i costi delle tempistiche, distribuendo uniformemente il carico di lavoro. Sorge però una domanda importante: come gestire le spese in modo da non perdere denaro extra ma anche da non limitare il processo decisionale dei dipendenti? Come trovare l'equilibrio perfetto? La risposta può essere la piattaforma di gestione della finanza aziendale Wallester Business . Scopriamo quali sono i vantaggi che apporta alla tua attività.

Strumenti di pagamento multipli

Il monitoraggio efficace dei costi non riguarda solo le grandi aziende. Wallester consente di emettere gratuitamente 300 carte virtuali e di collegare al sistema finanziario aziendale un numero illimitato di strumenti di pagamento fisici. Con l'aggiornamento del tuo piano di abbonamento, potrai aumentare questo numero a 3.000 o addirittura a 15.000 carte. Il servizio offre anche abbonamenti personalizzati con termini e condizioni individuali, che rappresentano una scelta perfetta per le aziende di medie e grandi dimensioni.

La cosa migliore consiste nel fatto che, dopo esserti collegato/a alla piattaforma Wallester, sarai in grado di emettere carte fisiche e virtuali con un solo clic. Il servizio consente di impostare regole di utilizzo e limiti finanziari per ogni strumento di pagamento separatamente o di copiarli, automatizzando al massimo il processo di gestione delle spese aziendali.

Tutto sotto controllo

La piattaforma Wallester Business permette ai manager di ottimizzare l'uso delle finanze aziendali. Possono ricevere notifiche su tutte le transazioni e, separatamente, sulle transazioni eccessive o sospette dei dipendenti. Il sistema offre anche una visione retrospettiva delle spese e consente di analizzare l'utilizzo dei fondi su ciascuna carta separatamente, per reparto o per tutta l'azienda. Sono disponibili rapporti pratici e informativi, che possono essere compresi anche senza una formazione finanziaria o competenze tecniche.

La piattaforma di gestione delle spese di Wallester Business offre anche strumenti innovativi per i marketer. Accelerano in modo significativo l'acquisto di tempo per la pubblicità e i media, i pagamenti agli appaltatori e l'ordinazione di servizi. Con la creazione di liste bianche, è possibile eseguire i pagamenti automaticamente, senza l'approvazione dei dirigenti e persino senza un'ulteriore autenticazione 3D Secure. Di conseguenza, potrai guadagnare secondi e minuti preziosi, rimanendo in vantaggio sulla concorrenza e migliorando la visibilità della tua azienda presso il pubblico di riferimento.

Allo stesso tempo, la piattaforma consente di prendere decisioni manuali, ove necessario. È possibile impostare un limite di spesa che richiede un'approvazione obbligatoria. Il software trasmette istantaneamente la richiesta e consente di rispondere con un solo clic. Grazie a ciò, il dipendente non deve spendere tempo extra. Questa soluzione è particolarmente utile nei casi di seguito elencati:

- Gestione delle spese dei nuovi dipendenti;

- Esame preliminare dei pagamenti alle nuove controparti;

- Acquisto di beni e servizi particolarmente importanti.

Contabilità accurata e intuitiva

Una delle sfide che le aziende devono affrontare è la contabilità nella gestione delle spese dei dipendenti. Le ricevute e gli altri documenti vanno persi, possono essere eseguiti in modo errato e possono essere presentati in ritardo. Tutto ciò genera confusione e, a lungo andare, porta a pesanti multe da parte dell'amministrazione fiscale e a denunce da parte dei revisori.

Wallester Business semplifica tutte queste operazioni contabili. Per trasferire i dati al reparto contabilità, un dipendente deve lanciare l'applicazione mobile per la gestione delle finanze aziendali e fotografare il documento. La fattura verrà immediatamente digitalizzata e caricata sul servizio cloud. Dirigenti e contabili potranno trovarlo rapidamente in base ai suoi dettagli per visualizzare il contenuto e la data dell'allegato.

Un altro vantaggio del sistema di tracciamento delle spese Wallester è la sua API aperta. Permette di creare "ponti" software per trasferire istantaneamente i dati ai servizi e alle applicazioni di contabilità. Tutto ciò semplifica e automatizza completamente la contabilità, riducendo significativamente la burocrazia in azienda e liberando risorse per risolvere attività cruciali.

Perché Wallester?

Naturalmente, esistono sul mercato altri sistemi per la gestione delle finanze aziendali e delle spese dei dipendenti, come Soldo e Juni. Wallester , però, si distingue per i seguenti vantaggi:

- Un abbonamento gratuito con molte carte di pagamento virtuali. Se non sei sicuro/a di dover utilizzare un servizio di questo tipo e stai testando diverse opzioni, questo ridurrà significativamente i tuoi rischi.

- Emissione gratuita di carte fisiche e virtuali aggiuntive nell'ambito del piano di abbonamento scelto. Inoltre, è possibile farlo con un solo clic: il gestore deve solo specificare il numero necessario di strumenti di pagamento per farli apparire sulla piattaforma.

- Un numero illimitato di utenti del servizio cloud. Delegherai l'autorità all'interno dell'azienda e non sarai limitato/a dalle rigide regole del programma. Dirigenti, contabili e anche semplici dipendenti possono utilizzare la piattaforma di gestione delle spese Wallester Business.

- Eccezionale semplicità dell'interfaccia. L'organizzazione intuitiva degli elementi funzionali consente di trovare le funzioni e i rapporti necessari senza dover imparare molto. Se necessario, lo sviluppatore fornisce servizi di onboarding.

- Velocità di implementazione. Il servizio può essere lanciato e scalato in base alle dimensioni dell'azienda entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'abbonamento.

Conclusione

La gestione delle spese dei dipendenti è un aspetto cruciale del decentramento aziendale e dell'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Grazie alla soluzione innovativa di Wallester, potrai renderlo il più efficiente possibile e raggiungere un elevato livello di produttività. Il servizio consente di dare ai dipendenti tutte le autorità necessarie, mantenendo il controllo sull'utilizzo delle finanze aziendali ed evitando spese eccessive.