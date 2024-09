The tree of Knowledge: tra caos e armonia, l'opera digitale di Beeple alla Pinacoteca Angelli è un invito alla riflessione sulla tecnologia

Pinacoteca Agnelli presenta in collaborazione con Lingotto Investment Management The Tree of Knowledge, nuova opera dell’artista digitale Beeple, da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024 al quarto piano dell’istituzione fruibile gratuitamente dal pubblico.



The Tree of Knowledge è stata acquisita da Lingotto Investment Management, società di gestione patrimoniale di Exor N.V., con sede a Londra, da oggi nuovo official sponsor della Pinacoteca Agnelli.

Questa acquisizione rappresenta anche il lancio della Collezione d'Arte Digitale di Lingotto, riflettendo la cultura di un partner che si distingue per "Embracing the Extraordinary".



Beeple è uno degli artisti digitali più influenti al mondo, con uno stile unico che fonde cultura popolare e tecnologia. The Tree of Knowledge riflette la tensione tra il rapporto sempre più complesso del mondo con la tecnologia e il suo potenziale di guarire o danneggiare il pianeta. La dualità tra caos e armonia presente nell'opera rispecchia la divisione nella società, plasmata dalla realtà con cui ciascuno sceglie di confrontarsi.