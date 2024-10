Ricerca oncologica, assegnati i tre premi "Daniele Rosa" edizione 2024

Tre premi da 3.000 euro assegnati ai vincitori dei bandi 2024 per finanziare le ricerche più significative in ambito oncologico: sono i premi “Daniele Rosa”, che l’associazione DAROSA Onlus ha assegnato a un progetto di ricerca in ambito medico, infermieristico e psiconcologico, vincitori del bando 2024. La serata di Premiazione della 9ª edizione si è svolta giovedì 26 settembre nell’Aula Magna dell’Accademia di Medicina.

PREMIO INFERMIERISTICO - “Analisi dell’impatto di genere nei PROMs, in pazienti con neoplasie del tratto gastroenterico, attraverso l’utilizzo di uno strumento elettronico: uno studio osservazionale” assegnato ad un team di figure impegnate presso il Day Hospital Oncologia, ASL Biella. Il team è composto da Michela Piasentin (infermiera), Elisa Bonessio (infermiera), Francesca Crivelli (data manager UVR) e Francesco Montagnani (oncologo e biostatistico).

Lo studio osservazionale analizza se esistono differenze tra uomini e donne nei risultati riferiti dai pazienti (PROMs) con tumori del tratto gastrointestinale, utilizzando uno strumento elettronico per raccogliere queste informazioni. In particolare, lo scopo è capire come il genere possa influenzare l'esperienza della malattia e dei trattamenti, con l'obiettivo di personalizzare meglio le cure e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

PREMIO PSICONCOLOGICO - “Efficacia del trattamento MB-BAI in pazienti oncologici e caregiver” al team dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del San Luigi Gonzaga di Orbassano, composto da Maria Vittoria Pacchiana Parravicini (psiconcologa - SCDU Oncologia Medica), Desireè Fossati (psicologa in formazione - SCDU Psichiatria), Silvia Novello (docente presso Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino), Martina Rabino (oncologa in formazione - SCDU Oncologia Medica).

Questo studio valuta l'efficacia del trattamento MB-BAI (Mindfulness-Based-Breathwork and Acceptance Intervention) su pazienti oncologici e sui loro caregiver. L'obiettivo è capire se questo approccio, che combina tecniche di respirazione consapevole e accettazione, può ridurre lo stress, migliorare il benessere emotivo e supportare meglio sia i pazienti che coloro che li assistono durante il percorso di cura. PREMIO MEDICO - “IĸBα favorisce la metastatizzazione del cancro al polmone attraverso l’attivazione delle cellule endoteliali e la trombosi associata al cancro” assegnato alla Dottoressa Giovanna Carrà (PhD UniTo).

Il progetto si prefissa di capire se l'IĸBα, una proteina che normalmente regola la risposta infiammatoria, può favorire la diffusione del cancro al polmone (metastasi) attivando le cellule che rivestono i vasi sanguigni (cellule endoteliali). Questo processo può anche contribuire alla formazione di coaguli di sangue (trombosi) legati al cancro, facilitando la propagazione delle cellule tumorali in altre parti del corpo. NUOVO COMITATO SCIENTIFICO PERMANENTE

Durante la serata è stato anche presentato il nuovo Comitato Scientifico permanente dell’Associazione DAROSA Onlus, una commissione composta da dieci membri, in gran parte vincitori e vincitrici dei premi di ricerca assegnati negli anni precedenti. Il Comitato avrà un ruolo continuativo nella direzione scientifica dell’associazione, garantendo continuità nel processo di valutazione dei futuri bandi.

Fanno parte del Comitato Scientifico i medici Alessandro Comandone (Presidente), Simone Ferrero, Barbara Pardini, Alessia Pellerino e Fabrizio Tabbò, gli infermieri Marisa Beltramo, Rita Reggiani, Maria Teresa Rinarelli, Alessio Rizzo e lo psico-oncologo Alessandro Bonansea. DICHIARAZIONI E RINGRAZIAMENTI

Il presidente dell’Associazione DAROSA Onlus, Alessandro Traverso: «Siamo orgogliosi di celebrare la 9ª edizione dei premi “Daniele Rosa” per la ricerca oncologica. Ogni anno, con questo evento, ribadiamo il nostro impegno nel sostenere la ricerca e le figure professionali che operano con dedizione nel campo dell'oncologia sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. I premi sono un riconoscimento tangibile dell’eccellenza e dell'innovazione che continuano ad emergere in questo ambito. La nostra Associazione crede fortemente che la ricerca oncologica debba essere sostenuta da un dialogo continuo tra le varie professionalità: medici, infermieri, psico-oncologi e molto altro. Questo approccio interdisciplinare è il cuore della nostra missione, perché solo collaborando possiamo affrontare le sfide poste dalla lotta contro il cancro».

«La vera novità di quest'anno - continua - è l'istituzione del Comitato Scientifico permanente, che rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore continuità e qualità nella selezione dei progetti futuri. Siamo onorati di avere a capo di questo comitato il Professor Alessandro Comandone, la cui esperienza e visione guideranno il nostro lavoro negli anni a venire. Grazie di cuore ai membri del Comitato che hanno scelto di accompagnarci nel nostro cammino, ai vincitori di quest’anno e a tutti coloro che quotidianamente dedicano le loro energie per migliorare le prospettive di chi combatte questa malattia». La serata di premiazione è stata possibile anche grazie ad alcuni corporate e professional sponsor dell’Associazione DAROSA Onlus, in particolare: Vin-novation (società specializzata nella distribuzione di vini di alta qualità, mira a connettere produttori ed esperti nel settore dell’enologia da tutto il mondo) e Pfatisch (pasticceria salata premiata come la migliore d’Italia Gambero Rosso nel 2023), grazie ai quali è stato possibile offrire ai presenti alla Premiazione un ottimo rinfresco.