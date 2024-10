Guida semplice per comprare FLOCK, il token Vote-to-Earn di Flockerz

Il mondo delle meme coin è costituito da tantissime nicchie diverse. Troviamo infatti i Play-to-Earn, Share-to-Earn, Learn-to-Earn e così via. Flockerz è il nuovo progetto che lancia un nuovo metodo di ricompense, denominato Vote-to-Earn. In sostanza, vota e guadagna. Ma di cosa si tratta di preciso? Per farla breve, chi possiede il token FLOCK potrà votare in merito alle decisioni fondamentali che plasmeranno il futuro del progetto.

Non si tratta più di scelte prese dal team di sviluppo ma tutti i detentori di FLOCK potranno avere voce in capitolo e stabilire, come uno stormo di uccelli da cui il progetto prende il nome, come si evolverà il token. Un tipo di meme coin decisamente entusiasmante, quindi, che cambia per la prima volta le carte in tavola e oltre ad avere un aspetto divertente, rappresentato dalla narrazione sopra le righe, applica un sistema di governance di tipo democratico.

Guida: come comprare FLOCK

Per partecipare alla prevendita e acquistare i token di Flockerz è necessario seguire una procedura specifica. Per facilitarvi il compito e permettervi di partecipare alla presale, abbiamo indicato in maniera dettagliata i passaggi di seguito.

Passaggio 1: Visitare il sito ufficiale

Assicurarsi sempre di essere sul sito ufficiale del progetto Flockerz è un passo fondamentale. Pertanto, vi invitiamo a seguire il link che trovate in basso, non correrete in questo modo alcun rischio e potrete acquistare in maniera sicura i token FLOCK.

Passaggio 2: Collegare un wallet

Per poter acquistare FLOCK è necessario utilizzare uno dei wallet compatibili che il progetto supporta. Quelli indicati per la procedura sono i seguenti: Wallet Connect, Metamask, Best Wallet e Coinbase Wallet. Vi basterà scegliere uno di questi per poter partecipare alla presale, tuttavia per comodità vi consigliamo di scegliere Best Wallet o Metamask.

Questi due, infatti, permettono direttamente l’acquisto di criptovalute necessarie per ottenere FLOCK. Quelle supportate sono ETH, USDT e BNB, pertanto usare uno dei due wallet che vi abbiamo consigliato vi faciliterà il prossimo passaggio.

Scelto il wallet, potrete ottenerne il software sui rispettivi siti ufficiali. Nel caso di Best Wallet, per esempio, potrete scaricarlo solo per dispositivi mobile.

Passaggio 3: Acquistare criptovalute compatibili

L’acquisto di FLOCK, come già precedentemente indicato, può essere effettuato con le criptovalute indicate. Quindi, ora diventa necessario acquistarne e averne a disposizione sul wallet. Fortunatamente Best Wallet permette l’acquisto di ETH, USDT e BNB. Quindi potete eseguire l’operazione direttamente dal vostro wallet, senza dover utilizzare altri exchange. Per il pagamento potrete usare carte di credito o di debito, una soluzione decisamente comoda per chi si sta affacciando ora al mondo delle criptovalute.

Passaggio 4: Acquista token FLOCK

Possedendo criptovalute compatibili e un wallet adeguato, potete nuovamente raggiungere il sito ufficiale di Flockerz. Iniziamo con il collegare il wallet cliccando sul pulsante “Collega Wallet”. Scegliete quindi l’opzione corrispondente al vostro wallet e il gioco è fatto.

Per acquistare i token, ora, non dovrete far altro che selezionare la criptovaluta che possedete sul wallet e inserire un quantitativo di ciò che volete spendere per ottenere in cambio token FLOCK. Consigliamo di inserire però la quantità di FLOCK desiderata digitando l’importo nell’apposito spazio.

Ora aprite il wallet e confermate la transazione: così facendo avete acquistato con successo i token di Flockerz. Inoltre, potrete piazzarli immediatamente in staking per ottenere ricompense passive.

Roadmap di Flockerz

Dando un’occhiata alla roadmap di Flockerz, possiamo vedere che la Fase 1 del progetto è già in pieno corso. Questa prevedeva infatti un audit di sicurezza che è stato ottenuto sia da Coinsult sia da SolidProof, nonché il lancio del token in presale che ha già raccolto allo stato attuale oltre 400.000 dollari in finanziamenti. La Fase 2 prevede invece una massiccia campagna di marketing affinché lo stormo di investitori cresca in maniera esponenziale fino ad arrivare al listing del token sui principali exchange. Dando così la possibilità anche al trading pubblico di ottenere FLOCK.

Naturalmente, i primi investitori che partecipano in anteprima sono quelli che potenzialmente otterranno maggiori ritorni. Al momento il prezzo è di 0,0056785$ e vale quindi la pena investire poiché al momento della quotazione FLOCK potrebbe esplodere e consentire guadagni 10x o superiori.

