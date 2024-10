Du Parc di Torre Pellice: “Grazie ai proprietari del bar ‘L’Ora di Punta’”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Angela Gallicchio, vicepresidente della cooperativa Terra di Mezzo e coordinatrice responsabile della comunità Du Parc di Torre Pellice.

Dopo aver letto l’articolo pubblicato ieri, ci tengo a ringraziare pubblicamente i proprietari del bar ‘L’Ora di Punta’ perché sono stati molto attenti a sottolineare che i nostri ragazzi non sono responsabili di quanto accade nel loro locale.

Non è per nulla scontato che questo avvenga e sono rimasta piacevolmente colpita per l’attenzione che Daniel e Erith hanno posto nella vostra intervista.

Questo è il frutto del lavoro fatto in questi anni sul territorio per integrare al meglio i nostri ragazzi nel paese. Per noi alla base del nostro lavoro c’è proprio l’integrazione e la sperimentazione sul territorio e lavoriamo ogni giorno in questa prospettiva. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale, i commercianti e diverse realtà con cui collaboriamo ormai da anni e spero si possa andare sempre ad una più grande apertura.