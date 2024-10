La Grande Punto della Polizia locale di Vigone si rifà il look

La Grande Punto della Polizia locale di Vigone, da oggi, sfoggia le nuove livree, che seguono le direttive regionali. Gli altri due mezzi in dotazione, di cui uno per la protezione civile, non verranno modificate nel loro aspetto, perché dovranno essere sostituite e la nuova livrea sarà già prevista. Un lavoro analogo è stato fatto anche l’auto di servizio più recente di Villafranca Piemonte, con cui Vigone è convenzionata.