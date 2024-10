Share Festival: la 18esima edizione sul dialogo tra ambiente e nuove tecnologie

Share Festival, appuntamento di riferimento per l’arte e la cultura digitale a Torino, celebra la sua diciottesima edizione con il tema ALL-Natural, un evento che esplorerà in maniera creativa il dialogo tra ambiente e nuove tecnologie. Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, il festival offrirà un ricco programma di esposizioni, dibattiti e opere innovative in cui natura e tecnologia si fondono, trasformando Torino in un laboratorio creativo all’avanguardia.

Il direttore artistico Bruce Sterling sottolinea come Torino, con la sua eredità industriale e la sua posizione geografica, sia particolarmente sensibile alle problematiche ambientali, ma anche rinomata per la sua eccellenza in campo agricolo e gastronomico. Sterling si interroga: "Possiamo immaginare un futuro in cui i materiali naturali e sostenibili come il legno o il marmo si integrino con tecnologie avanzate e diventino parte della nostra realtà tecnologica quotidiana?"

Anche quest’anno, Share Festival condivide gli spazi con Paratissima, consolidando una fruttuosa collaborazione. La cornice sarà rappresentata dagli ex spazi industriali delle Palazzine Uffici di Corso Mortara 24, simbolo dell’eredità industriale torinese, che diventeranno luogo di esplorazione artistica delle complesse relazioni tra ecologia e innovazione tecnologica.

A completamento dell’edizione 2024 il pubblico potrà visitare l’esposizione pubblica permanente dell’opera Cristallo di Luce di Diego Scroppo, installata presso l’Environment Park in via Livorno 60, un’opera simbolo della fusione tra sostenibilità energetica e arte.