A Torino come su Marte: 250 transenne per buche ma anche tombini e panchine a rischio

Corso Casale all’angolo con piazza Pasini. Corso Toscana 192. Via Cavalli. Corso Monte Grappa all’angolo con corso Duca degli Abruzzi. Strada Settimo all’angolo con via Damiano Chiesa. Sono queste alcune delle buche presenti sulle strade di Torino, che sono state riparate nelle ultime settimane. Avvallamenti in molti casi non di competenza della Città, ma di privati o altri enti come SMAT, che hanno provveduto a chiuderli.

250 transenne a Torino

A fare il punto l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. “Attualmente – ha poi aggiunto l’esponente della giunta – vengono stimate circa 250 transenne sul territorio”.

Ma questo numero non equivale al numero di buche da sistemare a Torino. In molti casi infatti la voragine è talmente grossa e profonda, che serve più di una transenna per “limitare l’intero perimetro e prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

Firrao (Torino Bellissima): "Serve cambio di passo"

In altri serve per delimitare griglie e tombini messi male, panchine o altri arredi danneggiati, allacciamenti provvisori. “Sono ancora tante – commenta Firrao – le transenne presenti in città, che spesso rimangono ferme per mesi”. “Chiediamo un cambio di passo a questa giunta per risolvere i problemi più velocemente” ha concluso il vicecapogruppo di Torino Bellissima.