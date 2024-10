Meme coin esplode del 65% dopo il lancio dei perpetual su Binance: quale sarà la prossima?

La recente esplosione del prezzo di Simon’s Cat (CAT), che ha registrato un aumento del 65% dopo il supporto di Binance, ha attirato l'attenzione degli investitori nel panorama delle meme coin.

Questo token, ispirato alla famosa serie animata e lanciato sulla Binance Smart Chain, ha raggiunto quasi 250 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Le meme coin sono note per la loro volatilità, e il rally di CAT è un esempio perfetto di come eventi significativi possano influenzare drasticamente i loro prezzi.

Nel frattempo, un'altra meme coin che sta guadagnando terreno è Pepe Unchained. Con oltre 21 milioni di dollari già raccolti nella sua fase di prevendita, il token PEPU ha suscitato un notevole interesse da parte degli investitori.

Sviluppato su una blockchain Layer 2 proprietaria, Pepe Chain, il progetto punta a costruire un ecosistema vivace con applicazioni decentralizzate e un programma di staking attraente. Grazie al crescente supporto delle "balene" crypto e una community in espansione, Pepe Unchained potrebbe essere il prossimo grande protagonista del mercato delle meme coin.

Un'impennata a due cifre anche grazie al supporto di Binance alle meme coin

Le meme coin continuano a mostrare una straordinaria volatilità, e la recente impennata di Simon’s Cat (CAT) è l'ultimo esempio di come eventi di rilievo possano influenzare drasticamente i mercati.

Dopo che Binance ha annunciato il lancio di contratti perpetui CATUSDT, il prezzo di CAT è aumentato del 65% in un solo giorno, portando la sua capitalizzazione di mercato vicino ai 250 milioni di dollari. Questa esplosione è stata alimentata dalla possibilità di utilizzare un leverage fino a 75x, permettendo ai trader di speculare sulle variazioni di prezzo senza possedere effettivamente il token.

I contratti perpetui, lanciati il 21 ottobre, offrono ai trader la possibilità di mantenere posizioni aperte indefinitamente, creando opportunità per guadagni significativi. Tuttavia, l'uso di una leva alta e l'esposizione costante al rischio di liquidazione rendono questi strumenti finanziari particolarmente pericolosi, specialmente per i trader meno esperti.

Binance ha recentemente ampliato il suo supporto per le meme coin, introducendo nuove opzioni di trading, inclusi servizi di trading bot per PEPE/FDUSD. Inoltre, la piattaforma ha recentemente elencato meme coin come Baby Doge Coin, Turbo e Neiro, le cui valutazioni sono schizzate alle stelle dopo l'annuncio, con Neiro che ha registrato un incredibile aumento del 500% in 24 ore.

Tuttavia, il supporto di Binance per le meme coin non si limita solo ai trading bot e ai contratti perpetui. L'exchange ha creato una sezione dedicata ai token innovativi, che avvertono gli utenti sui rischi e sulla maggiore volatilità di questi asset rispetto ad altre criptovalute. Gli investitori sono esortati a condurre un'adeguata due diligence prima di immergersi in questo ecosistema.

Tra le meme coin che potrebbero essere pronte ad una prossima impennata, Pepe Unchained sta guadagnando notevole attenzione. Con oltre 21,8 milioni di dollari già raccolti nella fase di prevendita e un ecosistema promettente in fase di sviluppo, PEPU potrebbe essere il prossimo token a registrare un significativo rally.

Pepe Unchained potrebbe essere la prossima meme coin ad esplodere: sarà disponibile anche su Binance?

Pepe Unchained è un progetto che sta rapidamente guadagnando attenzione nel mercato delle criptovalute. Il token PEPU, lanciato sulla blockchain Layer 2 chiamata Pepe Chain, ha già raccolto oltre 21,8 milioni di dollari in fase di prevendita, dimostrando un notevole interesse da parte degli investitori. Questo progetto mira a costruire un ecosistema ricco di applicazioni decentralizzate (dApp) e a promuovere una community attiva.

La crescente popolarità di Pepe Unchained è alimentata dall'interesse delle balene crypto e dal suo programma di staking con un rendimento annuale impressionante, attualmente del 103% nel momento in cui scriviamo. Il successo della prevendita e il lancio imminente del progetto indicano un potenziale di crescita esplosiva per il token PEPU nel mercato delle meme coin.

La tecnologia Layer 2 di Pepe Chain permette transazioni rapide a costi ridotti, posizionando PEPU come un interessante competitor nel panorama delle criptovalute. Inoltre, l'ecosistema sta attirando sviluppatori tramite interessanti programmi di sovvenzioni, incentivando progetti innovativi che sfruttano le capacità della Pepe Chain.

Grazie ad una base crescente di utenti e un programma per lo staking allettante, le previsioni su Pepe Unchained sono positive. Gli investitori ora si chiedono: sarà il token PEPU il prossimo ad esplodere, magari con un debutto su Binance? L'interesse degli utenti e la solidità del progetto potrebbero trasformarlo davvero in uno dei leader nel settore delle meme coin, quindi la risposta più semplice è sì.