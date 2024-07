Perché Pepe Unchained potrebbe fare il botto: previsioni di prezzo aggiornate

Dopo più di un anno di dominio di Pepe sulla blockchain di Ethereum, è stata finalmente creata una chain per Pepe Layer 2. Con il senno di poi, questo sviluppo sarebbe dovuto avvenire prima, e gli sviluppatori di Pepe Unchained potrebbero aver creato il futuro delle meme coin con la loro soluzione Layer 2.

Pepe Unchained migliora il tradizionale Layer 1 di Ethereum aumentando la velocità e riducendo le commissioni attraverso $PEPU, il token nativo che alimenta l'ecosistema. Pepe Unchained ha anche un vantaggio rispetto al Pepe originale, in quanto è attualmente in prevendita.

La fase ICO di Pepe Unchained ha già raccolto oltre $2.000.00, con i token $PEPU disponibili a $0,0080641 ciascuno. Per partecipare alla prevendita di $PEPU, gli utenti devono prima installare e poi attivare un wallet compatibile.

Sono supportati diversi wallet, ma MetaMask è un'opzione eccellente, soprattutto per i principianti, in quanto è disponibile sia per i telefoni cellulari che per i PC. Il passo successivo è quello di finanziare il wallet con ETH, USDT o BNB. La prevendita supporta anche gli acquisti con carta fiat.

Quindi, basta visitare il sito web di Pepe Unchained, collegare il portafoglio alla pagina del preordine, scegliere il metodo di pagamento e inserire l'importo di $PEPU che si vogliono acquistare, poi autorizzare la transazione e completare l'acquisto. Il pulsante di richiesta sarà attivato al termine della prevendita.

Gli investitori possono puntare i loro token $PEPU per ottenere un reddito passivo durante il periodo di detenzione. Al momento della stesura, l'APY per lo staking è pari a un sorprendente 2,518% all'anno, anche se si prevede che diminuirà man mano che un maggior numero di investitori si unirà al pool. Attualmente, sono in gioco più di 63 milioni di token $PEPU.

Per rimanere informati sulla prevendita, sulla richiesta di ricompense e sulle quotazioni sugli exchange, basta seguire Pepe Unchained sui social. Di recente, gli sviluppatori hanno anche attivato il canale Telegram.

Perché investire in Pepe Unchained

Pepe Unchained è la prima meme coin Layer 2 sul mercato. Ciò ha una grande rilevanza perché le blockchain di livello 1 devono affrontare una congestione della rete che compromette notevolmente l'esperienza di trading.

Elaborando le transazioni al di fuori della blockchain di Ethereum, Pepe Unchained riduce i costi e minimizza i ritardi.

Di conseguenza, gli investitori possono trarre vantaggio dai rapidi movimenti di mercato e dal bridging istantaneo. Pepe Unchained sostiene di essere 100x più veloce di Ethereum.

Ma non è tutto. Pepe Unchained prevede anche ricompense maggiori. Gli investitori possono mettere in staking i token $PEPE in cambio di un reddito passivo piuttosto elevato. La partecipazione incentiva gli investitori a rimanere impegnati nel progetto, alimentando a sua volta la domanda e il prezzo. È una prospettiva vantaggiosa sia per l'investitore che per la piattaforma stessa.

Pepe Unchained: le ultime previsioni di prezzo

Per formulare previsioni attendibili su una nuova meme coin vengono presi in considerazione sia i potenziali massimi sia quelli minimi del token.

Ovviamente come tutti i progetti migliori anche Pepe Unchained può essere colpito da una certa volatilità, ed ecco perché il prezzo potrebbe subire delle oscillazioni verso l’alto o verso il basso.

Tra il 2024 e il 2030 comunque il valore del token, se il mercato come supposto sarà orientato soprattutto verso le blockchain Layer 2 che offrono transizioni a basso costo, dovrebbe mantenersi stabile, con un potenziale minimo a $0,005 nel 2024, a $0,08 nel 2025 e $0,050 nel 2030.

Per quanto riguarda il potenziale massimo si stima invece un $0,015 nel 2024, $0,03 nel 2025 e $0,10 nel 2030.

