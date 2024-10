Lear, incontro tra Città di Grugliasco e sindacati: "Lavoriamo per una soluzione positiva della crisi"

L'assessore al Lavoro della Città di Grugliasco Luciano Lopedote ha incontrato ieri, presso il palazzo comunale, i sindacati impegnati nella vertenza Lear. «Da parte nostra c’è la totale disponibilità a collaborare in maniera costruttiva, sedendoci al tavolo di crisi insieme alla Regione e a quanti ne fanno parte - afferma Lopedote -. Potrebbe essere utile anche il coinvolgimento del Patto Territoriale della Zona Ovest, che è un interlocutore credibile e super partes. L'obiettivo comune, sul quale siamo ancora fiduciosi, è che si arrivi a una risoluzione positiva. La reindustrializzazione sarebbe la soluzione migliore sia per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, sia per la nostra idea di città e ci impegneremo, facendo tutto quanto in nostro potere, affinché corso Allamano rimanga un’area industriale».