B&P Consulting: finanza agevolata, consulenza e formazione per imprese che vogliono crescere

In questo scenario, B&P Consulting si propone come partner strategico per accompagnare le imprese in un percorso di crescita strutturata e consapevole. Con sede a Torino e una storia iniziata nel 2003, B&P Consulting offre alle PMI e alle organizzazioni pubbliche un supporto concreto in tre ambiti chiave: finanza agevolata, consulenza aziendale e formazione professionale. Il tutto attraverso un metodo collaudato che parte dall’ascolto delle esigenze aziendali e si sviluppa in progetti personalizzati, orientati al risultato.

Finanza agevolata: trasformare i bandi in leve di sviluppo

La finanza agevolata rappresenta una risorsa spesso sottoutilizzata dalle imprese italiane, a causa della complessità tecnica e amministrativa dei bandi. B&P Consulting aiuta le aziende a intercettare, interpretare e sfruttare a pieno le opportunità offerte da fondi pubblici, PNRR, contributi regionali, nazionali ed europei, fino ai crediti d’imposta e bonus fiscali.

Il team si occupa di tutto il processo: analisi dei fabbisogni, progettazione, presentazione della domanda, monitoraggio e rendicontazione finale. Il vantaggio? Le imprese possono concentrarsi sul proprio core business, mentre un partner competente lavora per ottenere risorse finanziarie strategiche.

Consulenza aziendale: innovare con metodo e visione

Accanto alla dimensione economico-finanziaria, B&P Consulting affianca le imprese anche nei percorsi di trasformazione organizzativa e strategica. I consulenti supportano le aziende nell’ottimizzazione dei processi, nella digitalizzazione, nell’adozione di modelli Lean, nella gestione delle risorse umane, nell’implementazione di sistemi di qualità (ISO), nella compliance GDPR e nella sicurezza sul lavoro.

Un focus particolare è riservato alla sostenibilità e ai criteri ESG, oggi fondamentali per accedere a molte linee di finanziamento e per rafforzare la reputazione aziendale. Ogni intervento è costruito su misura e finalizzato a generare valore reale, misurabile e duraturo.

Formazione: competenze per affrontare il cambiamento

La formazione è l’altro pilastro dell’offerta di B&P Consulting. L’azienda progetta ed eroga percorsi formativi personalizzati, in presenza e online (tramite piattaforma e-learning), rivolti a dipendenti, manager e imprenditori. I temi trattati spaziano dalla sicurezza sul lavoro al marketing, dalla leadership alla comunicazione efficace, fino alla transizione digitale e alla gestione sostenibile.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti e aggiornati per affrontare il cambiamento, potenziare le competenze interne e rispondere in modo proattivo alle richieste del mercato.

Un team al femminile, un metodo che funziona

Alla guida della società ci sono Bianca Pergola e Paola Montabone, due professioniste con lunga esperienza in ambito amministrativo, finanziario e organizzativo. Sotto la loro direzione, B&P Consulting ha sviluppato un metodo strutturato e flessibile al tempo stesso, capace di adattarsi a realtà diverse, dal piccolo laboratorio artigianale all’azienda manifatturiera più strutturata.

Con oltre 400 progetti realizzati, B&P Consulting si è guadagnata la fiducia di decine di clienti in tutta Italia, grazie a un mix vincente di competenza tecnica, ascolto attivo e orientamento ai risultati.

Crescere si può, basta scegliere il partner giusto

In un panorama in cui ogni investimento deve essere ragionato e ogni scelta ha un impatto sul medio-lungo periodo, affidarsi a un partner solido può fare la differenza. B&P Consulting si propone come abilitatore di crescita, capace di tradurre strategie in azioni concrete e accesso a risorse reali.

























