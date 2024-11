Luserna San Giovanni: screening gratuiti in ricordo di Sergio Bertin

Il Lions Club Luserna Torre Pellice offre una serie di screening gratuiti per ‘La giornata della salute Sergio Bertin’, che si terrà domani, sabato 2 novembre, per controllare diabete, glaucoma, osteoporosi e pressione arteriosa.

“Il nostro club da oltre vent’anni ogni anno offre questo servizio. Da quattro anni, per volere di tutti i soci, questa giornata è dedicata a mio marito Sergio Bertin, tra i fondatori del Lions Luserna Torre Pellice che negli anni si è sempre impegnato per questo servizio a cui teneva tanto. È un onore che questa giornata sia dedicata a lui, è sempre stata una persona che si è data molto da fare e ha sempre creduto in questo progetto” racconta la moglie Laura Malan.

Durante la giornata sarà messo a disposizione anche il tonometro, un'apparecchiatura per la rilevazione del glaucoma che è stata acquistata in onore di Bertin, grazie alla somma raggiunta da tutti i Club Lions del Pinerolese insieme alla cifra messa a disposizione dalla famiglia del defunto. Uno strumento fondamentale che non solo viene sfruttato in queste giornate di prevenzione ma è stato anche donato in comodato d’uso al reparto oculistico dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo. “Penso sia molto importante partecipare a questi controlli, è un modo per avere maggior consapevolezza di sé stessi e prendersi cura della propria salute, in maniera del tutto gratuita” sottolinea Malan, che ci tiene e a divulgare anche il prossimo appuntamento del 14 dicembre per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari.

L'accesso alle visite sarà possibile dalle 8,45 alle 12 e dalle 14 alle 16, a Luserna San Giovanni nella BiblioAgorà (ingresso dal Comune in via Roma 31) In quest’occasione sarà possibile portare anche i propri occhiali da vista non più in uso, che il Club Lions di Luserna Torre Pellice raccoglierà in vista del progetto del Lions Club Internazionale in difesa della vista, che ha come obiettivo quello di riparare, attraverso un personale specializzato, gli occhiali usati e donarli a chi è in difficoltà.