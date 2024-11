Chivasso, deliberato il Documento di Indirizzo per la Progettazione della Regia Mandria

Su proposta dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Fabrizio Debernardi, la Giunta Castello ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione della Regia Mandria.

La delibera pone l’attenzione sulla ristrutturazione della tettoia e la sistemazione del cortile nel lato sud-est di proprietà comunale. Lo storico complesso monumentale dell’omonima frazione chivassese fu edificato nella seconda metà del XVIII secolo, come azienda economica di proprietà dei Savoia, a supporto degli allevamenti equini della corte e dell’esercito.

“Vogliamo riqualificare la Regia Mandria – ha spiegato il sindaco Claudio Castello -, candidando il progetto a finanziamenti che ci consentano di renderla finalmente un’area fruibile, accessibile e utilizzabile dalla comunità. L’intervento ha lo scopo inoltre di realizzare un’area urbana fortemente identitaria per la comunità, vivibile lungo tutto l’arco della giornata e capace di essere altamente inclusiva dal punto di vista sociale”.

"Questo atto – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Debernardi - dimostra che a piccoli passi si intende intervenire su un complesso storico che non ha mosso gli interessi della Regione. Il Comune di Chivasso, proprietario di una parte del complesso, sta facendo la sua parte per recuperare progressivamente spazi, per salvaguardare e mettere in sicurezza porzioni dell'imponente complesso immobiliare".

Il progetto prevede il restauro conservativo dell’edifico adibito a tettoia, con il risanamento delle murature e della copertura, il restauro di una porzione della manica adibita a ex stalle, per realizzare un passaggio di collegamento tra la piazza centrale e il cortile interno, di cui si prevede la riqualificazione. Complessivamente, il quadro economico ammonta a 1.104.400 euro e la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e del successivo Progetto di fattibilità tecnico-economica consentirà al Comune di Chivasso di candidare l'intervento a potenziali bandi per il suo finanziamento.