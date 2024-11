Ddl personale regionale, 108 emendamenti in Commissione

Sono 108 gli emendamenti presentati al disegno di legge 51 in materia di personale, nella seduta della prima Commissione odierna, presieduta da Roberto Ravello. Sul totale, 107 emendamenti sono stati presentati da di Pasquale Coluccio (M5s) e poi sottoscritti dai commissari di tutti gli altri gruppi di minoranza, uno di Carlo Riva Vercellotti (Fdi).

Durante la seduta la Commissione aveva concluso la discussione generale, iniziata nella precedente seduta, nel corso della quale i diversi interventi dei gruppi di opposizione avevano ribadito la contrarietà ad alcuni punti del provvedimento. In particolare l’articolo 4 che prevede l’abrogazione della limitazione relativa alla maturazione di almeno cinque anni di responsabilità dirigenziale per la partecipazione, da parte dei dirigenti regionali, alle selezioni per l’attribuzione degli incarichi da direttore.

L’assessore regionale, Gian Luca Vignale, ha evidenziato che sebbene l’esperienza sia importante e non vi sia una contrarietà su una tempistica minima nel ruolo dirigenziale, il limite di cinque anni appare eccessivo. L’assessore ha precisato, rispetto ai rilievi delle minoranze, che questo limite è presente solo per le professioni sanitarie.

Al termine della discussione generale si è passati all’esame dei primi tre dei 108 emendamenti e la seduta si è conclusa alla prima votazione per mancanza del numero legale.