Quando la (nuova) fermata del bus diventa un ostacolo: "Strisce pedonali a metà e spazi inadeguati"

A pochi giorni dall'inaugurazione della nuova fermata del bus 56 in via Monginevro, angolo via Germanasca, a San Paolo, un nutrito gruppo di residenti ha sollevato dubbi per le problematiche legate alla progettazione e fruibilità della pensilina. La fermata, che avrebbe dovuto migliorare l'accessibilità per i cittadini, si è trasformata in un ostacolo quotidiano.

La protesta

"Le strisce pedonali, essenziali per garantire la sicurezza dei pedoni, sono per metà inutilizzabili" spiega Mario su Facebook, mostrando una foto che parla da sola. E questo perché le transenne - collocate a tutela dei passanti - ne coprono la metà, dimezzando lo spazio utile per l'attraversamento pedonale.

"Lo spazio in uscita dalla pensilina e quello per l'attraversamento sono stati ridotti notevolmente, e i pedoni sono costretti a utilizzare un passaggio ristretto, largo appena un metro, che mette a rischio la sicurezza di chi cammina, specialmente di chi si muove con passeggini o carrozzine". Una situazione che, come denunciato da alcuni cittadini, costringe i pedoni a "infilarsi" in spazi angusti, lasciando i passanti in direzione opposta ad attendere il proprio turno in mezzo alla strada.

La frustrazione tra i residenti è palpabile. "Già è una vergogna avere un marciapiede così stretto, ma almeno le nuove fermate dovrebbero rispettare gli spazi per i pedoni" . Nel frattempo, i cittadini sperano che vengano prese misure alternative per migliorare la situazione.