Tre nuovi agenti della Polizia locale in arrivo a Grugliasco

«È sempre importante rafforzare la dotazione organica del corpo di Polizia locale. I nostri tre nuovi agenti andranno ad aiutare i colleghi nel presidio quotidiano del nostro territorio, punto di riferimento per i cittadini nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. Sogno una città in cui ci sia sempre meno bisogno di forze dell'ordine, dove si rispettino le semplici regole del vivere comune civile. Un ringraziamento al nostro comandante e a tutti gli agenti per il lavoro che svolgono e per il ruolo di assoluta rilevanza che ricoprono per gli enti pubblici locali, in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine”.