Il nuovo utility token BEST cresce, superando 500.000 dollari in finanziamenti

Best Wallet, per chi non ne avesse mai sentito parlare, è uno tra i portafogli di criptovalute più apprezzati. Semplice da usare e facile da configurare, perfetto quindi per i trader in erba o anche gli esperti che vogliono uno strumento sicuro e affidabile. Nell’ultima settimana ha attirato ancor più l’attenzione poiché ha lanciato nella sezione Upcoming Tokens dell’app ufficiale la criptovaluta nativa BEST.

Si tratta di un progetto in prevendita della durata di due settimane, pensato in via esclusiva per i possessori del wallet. Chi ha l’app può partecipare in questo istante a un prezzo iniziale favorevole, ottenendo vantaggi significativi per il possesso di questa criptovaluta emergente.

Nella prima settimana BEST ha già superato 500.000 dollari in prevendita, un risultato davvero incredibile che apre scenari estremamente positivi sia per Best Wallet sia per tutti gli investitori che decidono di partecipare.

Vai alla presale di BEST

Best Wallet rivoluziona il Web3

Best Wallet si distingue grazie alla sua tecnologia avanzata e a un approccio centrato sull’utente. La piattaforma si propone di ridefinire l’operatività dei portafogli cripto integrando funzionalità innovative come:

Accesso anticipato alle prevendite: possibilità di investire in token verificati prima che raggiungano il mercato mainstream, proprio come BEST in questo momento.

Aggregatore di staking: ricompense APY competitive per chi detiene e investe BEST.

ricompense APY competitive per chi detiene e investe BEST. Carta di debito crypto-friendly: una funzionalità in arrivo che semplificherà le transazioni quotidiane con criptovalute.

una funzionalità in arrivo che semplificherà le transazioni quotidiane con criptovalute. Exchange decentralizzato (DEX): trading fluido all’interno dell’ecosistema del portafoglio.

A questo si aggiungono vantaggi esclusivi legati alle partnership di BEST con piattaforme iGaming. Pertanto i possessori del token possono accedervi, creando una rete interconnessa e ricca di opportunità.

Stando alle analisi degli esperti del settore, non è difficile intravedere come BEST abbia un vero potenziale 100x a differenza di molte altre criptovalute senza utilità o funzioni specifiche.

Questo progetto si distingue anche per la sua tokenomics sostenibile, con una parte della fornitura destinata ai partecipanti alla presale, un’altra per le ricompense di staking e infine anche un quantitativo allocato per un airdrop. Partecipare a quest’ultimo è semplice e basta visitare la pagina ufficiale dell’airdrop sul sito di Best Wallet, dopodiché effettuare il login con il proprio account social X e iniziare in questo modo a guadagnare punti. Più se ne accumulano e più BEST è possibile ricevere. Le modalità di accumulo sono le seguenti:

Season Quests: obiettivi che è possibile intraprendere in qualsiasi momento ma solo una volta;

obiettivi che è possibile intraprendere in qualsiasi momento ma solo una volta; Daily Quests: obiettivi giornalieri da completare giorno per giorno (retweet e attività molto semplici);ù

obiettivi giornalieri da completare giorno per giorno (retweet e attività molto semplici);ù Referral: usare il proprio codice di riferimento per invitare aimici e ottenere immediatamente punti aggiuntivi.

Verso gli exchange

Mentre la presale di BEST continua, Best Wallet sta pianificando la sua quotazione su exchange di primo livello. Questi listing miglioreranno la liquidità e la visibilità del token, stimolando un’ulteriore adozione. La fase di “early access” terminerà a breve, quindi è importante partecipare in questo momento se volete accedere al miglior prezzo possibile per il token, che passerà poi alla vendita generale con un apprezzamento significativo.

La filosofia decentralizzata rende il progetto perfettamente allineato con la crescente domanda di piattaforme orientate alla comunità. Con l’interesse per i wallet token in aumento, spinto anche da exchange come Binance, BEST è ben posizionato per emergere come uno dei protagonisti del settore.

Il percorso di Bitcoin verso la soglia dei 100.000 dollari ha riacceso l’entusiasmo nel mercato cripto, creando un terreno fertile per progetti innovativi come Best Wallet. Mentre l’interesse da parte di investitori retail e istituzionali continua a crescere, i token legati ai portafogli si stanno affermando come un’infrastruttura essenziale per l’espansione dell’ecosistema Web3.

La combinazione di una traiettoria positiva del Bitcoin e delle funzionalità uniche di Best Wallet rendono BEST un investimento attraente per coloro che vogliono trarre vantaggio dal sentimento positivo che sta attraversando il mercato.

Vai alla presale di BEST