L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso anche nella medicina sportiva: un convegno sabato a Torino

Anche la medicina sportiva si misura con l'intelligenza artificiale: lo farà in particolare in un incontro ospitato a Torino sabato 23 novembre alle 9:30, presso l’Istituto delle Riabilitazioni Riba di Torino con il convegno annuale della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport . A confronto esperti di Ortopedia, Chirurgia e Riabilitazione - tra cui il professor Fabio Pigozzi, presidente della FIMS.

L’evento, patrocinato dalla FIMS e realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e IRR, affronta infatti il tema che forse ha più caratterizzato il racconto della cronaca mondiale degli ultimi anni: l’AI e il suo impatto nella vita quotidiana delle persone. Così come è successo infatti nei settori del Design, della Sicurezza Informatica, del FinTech e non solo, anche la Medicina ha visto l’intelligenza artificiale riscrivere pratiche, esami e strumentazioni in tutte le sue innumerevoli branche, compresa quella Sportiva.